Освоение восточного рынка и поиск новых звёзд: как турнир UFC в Абу-Даби может принести популярность российским бойцам

На турнире UFC 242 в Абу-Даби свои поединки проведут семь российских бойцов. Это количество стало рекордным для заграничных шоу промоушена. Как российские спортсмены могут помочь Абсолютному бойцовскому чемпионату завоевать новый рынок — в материале RT.

Грядущий турнир UFC 242 станет знаковым сразу по нескольким причинам. Во-первых, в главном бою Хабиб Нурмагомедов проведёт свою вторую защиту титула чемпиона в лёгком весе в поединке с Дастином Порье, победа в котором может сделать его первым в истории российским лидером рейтинга Pound-for-Pound (лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий). Кроме того, на шоу выступят сразу семь российских спортсменов.

Ранее UFC уже проводил несколько первенств, кард которых был буквально переполнен россиянами, но они проходили на территории страны, вследствие чего подобный шаг казался весьма естественным.

При этом турнир в Абу-Даби стоит особняком в этом плане. В данном случае большое число российских участников обусловлено не географическим фактором, а их востребованностью на Востоке. Во многом это заслуга Нурмагомедова, который в настоящий момент является одним из самых узнаваемых спортсменов мира. Ведь именно его успехи способствовали увеличению популярности ММА в ОАЭ и организации данного шоу.

Не секрет, что в последние годы смешанные единоборства не так часто организовывали соревнования в этом регионе, а причиной тому был недостаток спроса со стороны публики. UFC нужен был свой герой для местной аудитории, способный обеспечить продажу как билетов, так и атрибутики.

Этот турнир станет всего лишь третьим в истории самого престижного ММА-промоушена в мире, который будет проведён на территории ОАЭ. Ранее UFC дважды предпринимал попытку завоевать внимание местного зрителя, но оба раза неудачно. Самое сокрушительное фиаско он потерпел в 2010 году, когда собрал в Абу-Даби своих главных атлетов. Так, в карде были восходящие звёзды — Александер Густафссон и Фил Дэвис, легендарные Мэтт Хьюз и Рензо Грейси, а венцом шоу стали сразу два чемпионских поединка. В первом из них Френки Эдгар сражался с Би Джей Пенном, а в главном — Андерсон Силва с Дэмиеном Майей.

Однако схватка с участием Силвы стала настоящим разочарованием и надолго отбила у местной публики интерес к ММА. В ходе поединка Андерсон преимущественно издевался над своим визави, который не мог причинить ему никакого ущерба, чем вызвал негодование со стороны не только болельщиков, но и Даны Уайта.

UFC вернулся в ОАЭ лишь четыре года спустя. На этот раз промоушен заявил не самый звёздный состав участников, который практически не имел шансов произвести революцию на Востоке. Интерес представлял разве что главный бой, в котором встретились легенда PRIDE Антонио Родриго Ногейра и крепкий американец Рой Нельсон. На этот раз поединок получился более красочным и завершился нокаутом в первом раунде, но не смог спровоцировать всплеск интереса к смешанным боевым искусствам.

Однако в 2019 году у фанатов появился свой кумир в лице Нурмагомедова, а также целая плеяда бойцов-мусульман, находящихся на хорошем счету в организации. Всё это привело к резкому увеличению интереса к виду спорта в целом и к UFC в частности. Об этом свидетельствует хотя бы огромное количество болельщиков в футболках с портретом Хабиба и других российских спортсменов в Абу-Даби.

Следует понимать, что присутствие в карде целого ряда российских бойцов — не стечение обстоятельств. UFC намеренно пошёл на этот шаг с целью спровоцировать появление очередного «народного чемпиона», способного приносить компании доход. Именно поэтому в третьем бою вечера значатся 15-й номер рейтинга лёгкого веса Ислам Махачев и несеяный Дэви Рамос, в то время как Кёртис Блэйдс (четвёртый номер тяжёлого веса) выйдет на арену несколько раньше.

В связи с этим отсутствие в карде Забита Магомедшарипова является весьма спорным решением, но это может быть обусловлено отсутствием достойного соперника. Весьма вероятно, что его будущий оппонент Келвин Кейттер не смог подготовиться к поединку в сентябре, вследствие чего бой был перенесён на середину октября.

Тем не менее для остальных бойцов турнир в Абу-Даби — уникальный шанс завоевать доверие организации и стать рентабельными. Руководство UFC очень ценит финансовую составляющую и справедливо считает, что атлеты должны приносить деньги. До настоящего момента Махачев, Абдурахимов, Тайсумов и другие не смогли снискать славы в США, а это шоу может стать для них отличной отправной точкой. Успех в октагоне должен повысить их активы и обещает лояльность со стороны компании.

В ОАЭ к россиянам уже проявляют огромный интерес, что подтверждает небывалый ажиотаж со стороны местных жителей. Таким образом, план Даны Уайта постепенно начинает реализоваваться, однако для закрепления результата самим спортсменам необходимо продемонстрировать зрелищное выступление.

Если россияне смогут окончательно влюбить в себя местных болельщиков, то будут востребованы как минимум в ОАЭ, что станет для них серьёзным достижением. UFC в таком случае не упустит возможности захватить восточный рынок, а спортсмены с большой долей вероятности получат площадку для регулярных выступлений.