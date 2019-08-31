Вызов Фергюсону и прибытие Дастина в Абу-Даби: до боя Нурмагомедова и Порье осталось семь дней

За неделю до поединка с Дастином Порье Хабиб Нурмагомедов пообщался с журналистами. Действующий чемпион в лёгком весе рассказал, что завершать карьеру пока не собирается, сообщил, что в случае победы вызовет на бой Тони Фергюсона, и отказался обсуждать Конора Макгрегора. Тем временем соперник россиянина прибыл в ОАЭ.

До поединка Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье остаётся ровно неделя. 7 сентября они сойдутся в титульном поединке в рамках турнира UFC 242, который пройдёт в Абу-Даби.

Действующий чемпион в лёгком весе уже давно прибыл в Объединённые арабские эмираты и продолжает подготовку там. Порье прилетел за семь дней до выхода в октагон. Хотя симпатии местных болельщиков наверняка будут на стороне Нурмагомедова, американского бойца тепло встретили в аэропорту.

Порье до боя необходимо будет успеть акклиматизироваться и привыкнуть к смене часовых поясов. Нурмагомедов же достаточно обжился в ОАЭ и провёл телефонную конференцию, во время которой ответил на несколько вопросов о своей карьере и предстоящем поединке. В первую очередь Нурмагомедов заверил болельщиков, что уходить из смешанных единоборств пока не собирается.

«Пока не собираюсь уходить. Да, я уже не очень молодой боец, мне осталось провести всего несколько поединков, ведь драться до 40 лет не буду. Перед тем, как задумаюсь о завершении карьеры, поговорю с командой, отцом. Такое решение не стану принимать один», — цитирует россиянина ТАСС.

Готовность продолжать карьеру вызвала логичный вопрос о том, с кем в следующий раз планирует сразиться Нурмагомедов в случае победы над временным чемпионом Порье. Хабиб дал весьма предсказуемый ответ.

«Порье — опытный боец, он победил хороших ребят и заслужил титульный бой. В случае победы на следующей неделе кто заслужит следующий бой? Только Тони Фергюсон, только он заслужил», — приводит слова Нурмагомедова РИА Новости.

Боец из Дагестана также рассказал, что использует свою славу для того, чтобы рассказать миру о своём родном регионе и его культуре. Кроме того, Нурмагомедов объяснил, почему выбрал для себя прозвище Орёл.

«Я хочу показать миру дагестанскую культуру. Это очень важно для меня. Я и прозвище Орёл взял, потому что это символ Дагестана. Я использую эту площадку, чтобы рассказать всем про нашу культуру. Я не думаю каждый день о том, как бы стать лучшим бойцом в мире, лучшим в независимости от весовых категорий. Я думаю только о своем нынешнем оппоненте, я сконцентрирован на этом», — добавил Нурмагомедов.

Россиянину также был задан вопрос о его предыдущем противнике Коноре Макгрегоре, поединок с котором стал одним из самых обсуждаемых событий в мире UFC. Однако Нурмагомедов отказался обсуждать ирландца и возможность встречи с ним.

«Честно говоря, я не понимаю, о чём вы меня спрашиваете. Когда он выигрывал в последний раз? Почему вы продолжаете о нём говорить? За два года он ничего не сделал, а мы продолжаем о нём говорить. Я не хочу обсуждать его. У нас бой с Дастином Порье», — заявил чемпион UFC.

Помимо поединка с Порье, россиянина ждёт ещё одно знаменательное событие в жизни. В скором времени он станет отцом в третий раз. У него уже есть четырёхлетняя дочь и сын, которому в декабре исполнится два года. О пополнении в семействе чемпиона UFC рассказал его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов.

«У Хабиба сейчас двое детей. Ждем третьего. Хабиб же должен уделять внимание семье. Он смотрит, как я тренирую его сына. Все упражнения у нас общеразвивающего плана. Когда он устаёт, его забирают спать», — рассказал тренер Sport24.

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Сам Нурмагомедов свою личную жизнь и семейные дела старается никогда не комментировать.

Порье также не стремится раскрывать все карты. Хотя он много рассказывал о подготовке к титульному поединку, деталей процесса он не озвучивал. Даже те, кто тренировался рядом с американским бойцом, не смогли узнать всех подробностей. Белорусский боец Андрей Орловский, тренирующийся в одном зале с Порье, признался, что его занятий так и не застал.

«У него был нормальный тренировочный лагерь, вроде. Но я ни одной из его тренировок не видел. Он от всех скрывался, шкерился», — рассказал Орловский во время прямого эфира в Instagram.

К обсуждению предстоящего боя подключился и чемпион мира по профессиональному боксу Александр Усик. Украинский спортсмен рассказал, что поддерживает российского бойца и считает бессмысленным реванш с Конором Макгрегором.

«Ребята, я буду болеть за Хабиба Нурмагомедова. Болел за него, когда дрался против Рыжего. Конор победит Хабиба? Уже победил один раз, пересмотрите запись боя. Что касается моего отношения к Нурмагомедову, то он здравый и адекватный парень, у которого хорошая философия жизни, и он ей следует, не глядя по сторонам», — сказал Усик во время общения с болельщиками в соцсетях.