«Я могу вернуться и взять реванш»: Макгрегор о поединке с Нурмагомедовым, последних скандалах и переломе руки

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор впервые за десять месяцев дал большое интервью. Спортсмен высказался о недавних скандалах со своим участием и заявил, что перерыв в выступлениях связан с травмой, о которой ранее не было никакой информации. Ирландец также рассказал о планах вернуться в октагон и о возможном бое-реванше с Хабибом Нурмагомедовым.

Бывший обладатель двух чемпионских поясов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор впервые за долгое время прервал молчание и рассказал о планах на будущее и последних скандалах вокруг его персоны. Разговор с ESPN ирландский спортсмен начал с оправданий за апрельский инцидент в пабе, когда он ударил пожилого посетителя в лицо.

«На самом деле, неважно, что там произошло. Я оказался неправ. Человек был вправе хорошо провести время в пабе, и не заслуживал такого завершения вечера. Это случилось пять месяцев назад, и я пытался загладить свою вину, и я её тогда загладил. Но это неважно даже. Я был неправ. И теперь должен взять на себя ответственность... Это мой долг перед теми, кто меня поддерживает, а также перед матерью, отцом, семьёй. Это мой долг перед теми, кто меня обучал боевым искусствам. Я не такой на самом деле. Я не для этого стал заниматься боевыми искусствами, спортивными единоборствами. Всю свою карьеру я посвятил фанатам. И от мысли, что они во мне разочарованы, у меня душа болит больше, чем вы себе можете представить. Я буду бороться за искупление, за уважение. Я всего этого добьюсь», — сказал Макгрегор.

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Ссора спортсмена с пожилым мужчиной произошла из-за того, что последний отказался вместе выпить виски. Макгрегор за это ударил его в лицо, после чего его оттащили от пострадавшего. Мужчина, чьё имя не разглашается, не стал жаловаться на поступок бывшего чемпиона, но ответил ему через прессу.

«Я умею держать удар. Боль не проходила с неделю, но она была не то чтобы невыносимая. Мне не нравится этот человек. Я думаю, у него плохая репутация. Он — хулиган. Хулиган с деньгами», — приводит слова мужчины Daily Star.

В нынешнем году это не первый случай, когда Макгрегор нарушает закон. Также в апреле во время отпуска во Флориде он грубо обошёлся с болельщиком, который хотел его сфотографировать. Боец выбил телефон из рук и растоптал его ногой. Макгрегор признал, что был не прав в той ситуации, и добавил, что старается работать над собой, чтобы такое не повторялось.

«Тогда в Майами я готовился к бою. Со мной была семья, мама — ей исполнилось 60 лет. Мы вышли из отеля, и тут случилась такая ситуация... Мне нужно перестать реагировать на провокации. Меня подлавливают, как на приманку... Я что, рыбёшка какая-то, или же я — кит? Я должен быть спокоен, подавать пример. На меня так много людей равняется. Так разве могу я реагировать подобным образом? ... Жизнью клянусь, я изо всех сил стараюсь, как лучше», — заявил ирландец.

NEW VIDEO: Conor McGregor smashes fan’s phone outside Fontainebleau Miami Beach hotel, charged with robbery by sudden snatching and criminal mischief https://t.co/aGT4ampcLjpic.twitter.com/cRjH3gLZMM — Billy Corben (@BillyCorben) April 10, 2019

После этого разговор пошёл о карьере Макгрегора, которая никак не развивается после поражения от Хабиба Нурмагомедова в октябре прошлого года. Боец сам дал повод усомниться в том, что продолжит выступать, когда однажды заявил в Twitter об окончании карьеры. Вскоре Макгрегор опроверг свои слова, и теперь рассказал, зачем так поступал.

«Вы не знаете, сколько всего происходит за кулисами. Иногда мне бывает нужно просто немного отстраниться от всего. Я так много сделал для этой компании (UFC. — RT)... Я построил этот дом... Во всяком случае, я, безусловно, своими руками укладывал здесь кирпичи. Не думаю, что я когда-нибудь совсем выйду из этой игры. Я буду драться до последнего дня. Это внутри меня. Это у меня в крови. И я унесу это с собой в могилу», — сказал спортсмен.

Возобновить карьеру в этом году Макгрегору помешал перелом руки. Боец подробно рассказал, как он заработал повреждение и как отсутствие тренировок и реабилитация повлияли на него.

«Это произошло во время тренировочного боя. У меня был запланирован благотворительный боксёрский поединок в старом клубе. Многие просто не могут прилететь в Лас-Вегас на бой с моим участием, вот я и решил выступить в Ирландии. Это было шикарное зрелище для болельщиков и в то же время — начало подготовки. Мы организовали бой с ещё одним молодым и перспективным бойцом. Спарринг проходил за закрытыми дверями. Когда он упал, я в пылу страстей ударил его левой рукой в голову и травмировал себе кисть так сильно, что пришлось делать операцию. Я вообще много работаю правой рукой — особенно сейчас, когда левая выходила из строя. Но теперь я снова в строю. Вчера виделся с хирургом, он дал добро на возвращение к борьбе. Так что я продолжу выполнять борцовские приёмы, уже вновь начал боксировать, ну а бить ногами я и не переставал», — рассказал Макгрегор.

Боец отметил, что должен был провести поединок ещё в июле. Среди возможных соперников он рассматривал тех, кто по характеристикам похож на Хабиба Нурмагомедова.

«Да, если бы не травма руки, то я бы уже провёл один поединок летом. Я готовился к бою, который должен был состоятся в конце июля в «Мэдисон-сквер-гарден». На этот счёт велись переговоры, обсуждались возможные соперники. У меня особых предпочтений не было, но хотелось выйти против кого-то сопоставимого с Нурмагомедовым, готовиться к именно такому поединку, поскольку сам он не согласен на реванш. Если не ошибаюсь, мне должен был противостоять Джастин Гейджи, но в нашем деле обстоятельства так быстро меняются... Поединок с Холлоуэем мне, разумеется, интересен, я отношусь к сопернику с большим уважением. Это, несомненно, один из наиболее интересных для меня соперников. А знаете, кого я ещё отношу их числу? Фрэнки Эдгара», — рассуждал Макгрегор.

Бой с Нурмагомедовым по-прежнему продолжает волновать бывшего чемпиона. Он заявил, что хочет взять реванш у россиянина, и вспомнил подробности того октябрьского поединка, в котором потерпел досрочное поражение.

«Я хочу вернуть себе титул чемпиона мира и добиться искупления, о котором говорил. Подготовка к схватке с Хабибом была неправильной, и я многое для себя вынес из того боя. В первом раунде он от меня бегал, пытался пройти в ноги, руками не бил. Он говорит, что разговаривал со мной в клетке. Вот только я не услышал от него даже шёпота, пока он не занял доминирующее положение, что ему удалось только из-за моего презрения к тому, как он бегал от меня по октагону. Ему повезло: я отключился буквально на долю секунды — тогда он и ударил. Я в состоянии вернуться и взять реванш, но ждать впустую не намерен», — сказал Макгрегор.