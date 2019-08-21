Проморолик боя Нурмагомедова, призыв к Макгрегору и соперник Шлеменко: что обсуждают в мире ММА

UFC опубликовал проморолик к поединку между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье, который пройдёт 7 сентября на турнире в Абу-Даби. Конор Макгрегор получил вызов на бой от ирландского боксёра Люка Килера из-за скандальной истории в пабе, а Генри Сехудо в очередной раз предложил Валентине Шевченко сразиться за межгендерный титул. Александр Шлеменко узнал имя своего следующего соперника, а Адам Яндиев снялся с турнира UFC 242.

Видео к главному бою UFC 242 и место Нурмагомедова в рейтинге

7 сентября в Абу-Даби состоится турнир UFC 242, который обещает стать одним из главных событий года в смешанных единоборствах. Центральным боем станет поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье — на кону будет стоять титул чемпиона в лёгком весе. Для россиянина этот бой станет второй защитой пояса, а для американца — шансом одержать самую громкую победу в карьере.

Пока спортсмены усиленно готовятся к схватке, Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) активно занимается её раскруткой. Так, за две с половиной недели до турнира пресс-служба организации опубликовала проморолик, представляющий обоих участников сражения. Лестные слова заслужили оба спортсмена, но особо высоко был оценён именно действующий обладатель пояса.

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«В лёгком весе никогда не было такого, как Хабиб. Он сокрушает людей. Нурмагомедов слишком хорош. Этот парень разносит всех», — говорится о российском атлете.

Сам Порье признаёт, что его визави — более мастеровитый спортсмен, но при этом отмечает, что лучше других «ломает людей».

«Порье — феноменальный нокаутёр, он заслуженно вышел на свою позицию, но Нурмагомедов — самый доминирующий борец в истории данного спорта», — говорится об американце.

Однако завершается минутный ролик именно словами Нурмагомедова. В заключение представлена фраза Хабиба, в которой он обещал «сокрушить своего оппонента».

Интересно, что к поединку на UFC 242 Нурмагомедов подойдёт в статусе второго номера рейтинга бойцов, независимо от весовой категории (Pound-for-pound). Это произошло после того, как предыдущий лидер генеральной классификации Дэниел Кормье уступил Стипе Миочичу и потерял титул чемпиона в тяжёлом весе. Американец откатился на седьмую строчку, а на его месте оказался его злейший враг Джон Джонс. Россиянин же поднялся на одну ступень, но совсем скоро может сделать ещё один шаг и обойти легендарного полутяжа.

Вызов Макгрегору и Шевченко

На прошлой неделе экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор вновь ворвался в медиапространство, став самым обсуждаемым бойцом ММА в мире. Правда, случилось это по не самому приятному случаю — из-за инцидента в одном из пабов Дублина. В сети появилась видеозапись, на которой видно, как Макгрегор бьёт по лицу пожилого посетителя заведения и скрывается с места происшествия.

Как оказалось, ролик датирован апрелем 2019 года, по данному делу ведётся расследование. За подобное поведение Макгрегора успели осудить многие — от главы UFC Даны Уайта до Хабиба Нурмагомедова, но наиболее близко к сердцу это воспринял ирландский боксёр Люк Килер. На своей странице в Twitter он признался, что ему грустно видеть такие действия со стороны соотечественника, и добавил, что несколько лет назад Конор так же поступил с его другом.

Килер заявил, что вызвал на бой Макгрегора, после чего начал неустанно публиковать у себя на странице всевозможные обращения к экс-чемпиону UFC. По его словам, тот даже лично звонил ему и согласился сразиться в ринге. Но, по мнению Люка, Конор вряд ли сдержит своё слово.

И это неудивительно. Макгрегор давно приучил всех, что в первую очередь ценит трофеи и деньги. Схватка с малоизвестным Килером не может дать ему ни того, ни другого, что практически ставит крест на перспективах организации этого боя. В настоящее время Конор продолжает восстанавливаться после травмы и ждать подходящего предложения со стороны UFC.

Продолжается история вокруг возможности проведения первого в истории боя между мужчиной и женщиной. На прошлой неделе чемпионка UFC Валентина Шевченко была шокирована, получив вызов от обладателя поясов в двух категориях Генри Сехудо. Американец заявил, что хочет стать первым межгендерным чемпионом в истории смешанных боевых искусств, и предложил уроженке Киргизии помериться силами в октагоне.

Поначалу девушка не поняла всю серьёзность намерений спортсмена, поэтому скептически отнеслась к его словам. При этом Валентина заявила, что способна взять верх над Генри, а позднее опубликовала в Instagram коллажи, имеющие прямое отношение к возможной битве. На одном из них атлеты якобы проводят дуэль взглядов на церемонии взвешивания, а на другом она бьёт по лицу своего возможного соперника.

Реакция Сехудо не заставила себя ждать. Олимпийский чемпион Пекина в вольной борьбе вновь обратился к Шевченко, но на этот раз обозначил ещё одно дополнительное условие для проведения схватки.

«Я против тебя. Главный бой UFC 246. Титул межгендерного чемпиона на кону. Проигравший оплачивает ужин», — написал Сехудо в Twitter.

Me vs. You. UFC 246 main event. Inter gender title on the line. Loser buys dinner. https://t.co/1nGd1FQouh — Henry Cejudo (@HenryCejudo) August 20, 2019

Новый бой Шлеменко и травма Яндиева

Первый в истории российский чемпион Bellator Александр Шлеменко вернётся на ринг пятого сентября. Как стало известно, он проведёт свой следующий поединок на турнире Roscongress Vladivostok Combat Night, проходящий в рамках V Восточного экономического форума. Соперником атлета станет американец Крис Ханикатт, известный по выступлениям в Bellator и американском региональном промоушене Up and Comers Unlimited (UPC).

Для Шлеменко этот бой станет третьим за девять месяцев. После ухода из Bellator он дважды выступал на турнирах RCC, где поочерёдно взял верх над Йонасом Билльштайном и Вискарди Андраде. Оба никогда не были звёздами ММА, но успели засветиться в США. Так, в послужном списке немца значится четыре боя в промоушене Скотта Кокера (2:2), а у бразильца — столько же в UFC. Правда, уроженец Жалиса был несколько удачливее, взяв верх в трёх схватках из четырёх. Кроме того, одной из его «жертв» в Абсолютном бойцовском чемпионате стал россиянин Гасан Умалатов.

Что касается Ханикатта, то за свою карьеру он провёл 14 поединков, в 11 из которых оказывался сильнее. Особенно можно отметить его победы над Полом Брэдли и Кевином Кейси, имевшими опыт выступления в крупнейшем ММА-промоушене мира. Самым звёздным его соперником считается действующий чемпион Bellator в среднем весе Рафаэль Ловато — младший. Ему Крис уступил единогласным решением судей.

При этом можно смело сказать, что Ханикатт — крайне неудобный соперник для Шлеменко. Александр никогда не славился своими умениями в партере, а его будущий визави специализируется именно на борьбе. Так, в школе он был чемпионом штата Массачусетс, а позднее входил в юниорскую национальную команду США и числился в первом дивизионе по версии All-American.

В прошлом Шлеменко уже испытывал серьёзные проблемы в схватках с противниками такого типа. Достаточно вспомнить его сражения с Брэндоном Хэлси, Тито Ортизом и Гектором Ломбардом. Если россиянин позволит сопернику проводить тейкдауны (переводы на землю) и удерживать его в партере, то ему придётся очень тяжело. Александру выгоден бой в стойке, ведь в ней он на голову превосходит Криса.

Тем временем второй бой Адама Яндиева в UFC откладывается. Известный российский атлет должен был выступить на сентябрьском турнире в Абу-Даби, но получил повреждение.

«При подготовке к бою я травмировал колено. Надеясь, что это незначительно. Тейпировал ногу, надевал наколенник и продолжал тренироваться», — написал Яндиев в Instagram.

По словам спортсмена, такой подход стоил ему длительного периода восстановления. На одном из занятий он «порвал связку, а титановый болт, который был в колене после прошлой операции, повредил кость». В связи с этим Яндиеву пришлось лечь на операцию и лишиться шанса выступить в ОАЭ.