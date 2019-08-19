Шлеменко проведёт бой на турнире в рамках ВЭФ-2019

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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко встретится с американцем Крисом Ханикаттом на турнире Roscongress Vladivostok Combat Night, который состоится в рамках V Восточного экономического форума (ВЭФ).
Шлеменко проведёт бой на турнире в рамках ВЭФ-2019
  • © пресс-служба RCC

Как сообщает ТАСС, турнир по смешанным единоборствам Roscongress Vladivostok Combat Night пройдёт 5 сентября в рамках ВЭФ-2019. Главным событием вечера станет поединок россиянина Александра Шлеменко и американца Криса Ханикатта.

В активе 31-летнего американца 15 боёв в профессионалах, в которых он одержал 11 побед и трижды потерпел поражение. Один поединок был признан несостоявшимся.

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