Шлеменко проведёт бой на турнире в рамках ВЭФ-2019

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко встретится с американцем Крисом Ханикаттом на турнире Roscongress Vladivostok Combat Night, который состоится в рамках V Восточного экономического форума (ВЭФ).

Как сообщает ТАСС, турнир по смешанным единоборствам Roscongress Vladivostok Combat Night пройдёт 5 сентября в рамках ВЭФ-2019. Главным событием вечера станет поединок россиянина Александра Шлеменко и американца Криса Ханикатта.

В активе 31-летнего американца 15 боёв в профессионалах, в которых он одержал 11 побед и трижды потерпел поражение. Один поединок был признан несостоявшимся.

Ранее Нурмагомедов рассказал, за счёт чего собирается победить Порье.