Нурмагомедов рассказал, за счёт чего собирается победить Порье
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов продолжает подготовку к защите титула, на который претендует американец Дастин Порье.
- © Instagram / @UFCEurope
«Берут не силой, берут убеждённостью», — гласит пост россиянина в Instagram.
Хабиб Нурмагомедов проведёт бой с Дастином Порье 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242.
Ранее сообщалось, как в Анахайме прошёл турнир UFC 241.
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