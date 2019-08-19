Нурмагомедов рассказал, за счёт чего собирается победить Порье

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов продолжает подготовку к защите титула, на который претендует американец Дастин Порье.
Нурмагомедов рассказал, за счёт чего собирается победить Порье
  • © Instagram / @UFCEurope

«Берут не силой, берут убеждённостью», — гласит пост россиянина в Instagram.

Хабиб Нурмагомедов проведёт бой с Дастином Порье 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242.

Ранее сообщалось, как в Анахайме прошёл турнир UFC 241.

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