Нурмагомедов рассказал, за счёт чего собирается победить Порье

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов продолжает подготовку к защите титула, на который претендует американец Дастин Порье.

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«Берут не силой, берут убеждённостью», — гласит пост россиянина в Instagram. Хабиб Нурмагомедов проведёт бой с Дастином Порье 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242. Ранее сообщалось, как в Анахайме прошёл турнир UFC 241.