Победа Миочича над Кормье и возвращение Диаса: как в Анахайме прошёл турнир UFC 241

В Анахайме состоялся 241-й турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), главным событием которого стал поединок чемпиона в тяжёлом весе Даниэля Кормье с предыдущим обладателем пояса Стипе Миочичем. Кормье потерпел сенсационное поражение, оказавшись в нокауте в четвёртом раунде, хотя вёл на протяжении всего поединка. Также бойцовский вечер запомнился победным возвращением Нейта Диаса.

Реванш Миочича

В Анахайме состоялся вечер смешанных единоборств в рамках турнира UFC 241. Центральным событием дня стал поединок между Даниэлем Кормье и Стипе Миочичем за титул чемпиона промоушена в тяжёлом весе. Американец хорватского происхождения на протяжении двух лет владел поясом и трижды защищал его, но в прошлом июле Кормье отобрал титул, послав соперника в нокаут ещё в первом раунде. Спустя год реванш состоялся.

За это время Кормье успел провести одну защиту, став первым и единственным борцом, который удерживал чемпионские пояса в двух разных весовых категориях. Победив Деррика Льюиса в ноябре прошлого года, 40-летний спортсмен продлил свою беспроигрышную серию до семи поединков. Миочич же в октагоне больше не появлялся.

Поначалу поединок двух главных тяжеловесов UFC складывался так же, как и предыдущий. Кормье безостановочно доминировал на протяжении трёх раундов. Красноречивей всяких слов говорят статистика по ударам в первой пятиминутке (53-7 в пользу чемпиона) и ужасающий захват, в который попал Миочич. 105-килограммовый борец в течение нескольких секунд беспомощно висел на спине соперника, пока тот развлекал зрителей.

6'5" 230lbs and Cormier picks him up like nothing!#UFC241pic.twitter.com/uOqV0ids1Z — UFC (@ufc) August 18, 2019

Во втором и третьем раундах таких показательных издевательств над Миочичем уже не было, но он всё равно безнадёжно проигрывал поединок. Его лицо постепенно покрывалось гематомами, пока Кормье «порхал» над октагоном без малейших признаков усталости.

Но всё поменялось в четвёртом раунде. Миочич, так и не привыкший к низкому росту своего соперника, сосредоточился на ударах в корпус и несколько раз попал Кормье в печень. Действующий чемпион запаниковал и начал судорожно менять свой план по обороне, открыв голову. Миочич этим воспользовался, чтобы обрушить град ударов, от которого Кормье упал на пол. Судья остановил бой. Победитель же станцевал прямо на ринге — возвращение чемпионского пояса получилось невероятным.

Поражение Кормье, первое в тяжёлом весе, должно было сильно напугать его поклонников — в его возрасте такие неудачи обычно приводят к завершению карьеры. Но в своём первом комментарии борец заявил, что решение по этому поводу ещё не принято. Чемпион в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, с которым американец дружит и вместе тренируется, постарался подбодрить Кормье после боя.

«У победителя много друзей, и лишь у проигравшего они настоящие. Выше голову, чемпион, ты уже доказал, что ты один из лучших среди тех, кто когда-либо выходил в октагон», — написал россиянин в Instagram.

Возвращение Диаса

Нокауту Кормье предшествовал не менее интригующий поединок с участием Нейта Диаса. Его возвращения в октагон ждали три года, с тех пор как он нанёс первое поражение Конору Макгрегору в UFC, а потом проиграл в ответном поединке. Диас планировал раньше предстать перед публикой, но его поединок с Дастином Порье, который должен был состояться осенью, сорвался из-за травмы соперника.

Карьера экс-чемпиона постепенно стала катиться вниз: в полусредней и лёгкой категориях, в которых он раньше выступал, давно блистают другие звёзды во главе с Хабибом Нурмагомедовым. С последним Диас и мечтает встретиться, провоцируя того на конфликты. Но чтобы заслужить титульный поединок с дагестанским борцом, американцу нужно было на ком-то другом продемонстрировать свою силу.

На турнире UFC 241 Диас встретился с Энтони Петтисом — ярким и сильным, но крайне нестабильным спортсменом. Из десяти последних поединков он выиграл только четыре, но даже проигрывал он так, что создавал шоу для зрителей. При всём при этом фаворитом боя считался Петтис — его физические возможности хотя бы были понятны всем, а от Диаса можно было ожидать чего угодно.

Удивить болельщиков ему удалось. Диас вспомнил навыки борьбы и оставил за собой первый раунд, пока Петтис безуспешно искал варианты в стойке. После перерыва Петтис прижался к сетке и никак не мог вырваться из-под ударов соперника. Поединок вполне мог закончиться досрочно, но всё-таки третий раунд продлился положенные пять минут. Диас одержал победу единогласным решением судей и вызвал на поединок Хорхе Масвидаля, недавно сотворившего самый быстрый нокаут в истории UFC. Звать на поединок Нурмагомедова, ради которого придётся сбрасывать вес, борец всё-таки не решается.

Карнавал в октагоне

Самым зрелищным поединком вечера стал бой Пауло Косты и Йоэля Ромеро — будущего и теперь уже, вероятно, прошлого средней весовой категории. Борцы из Бразилии и с Кубы давно должны были встретиться, но по разным причинам бои каждый раз откладывались. Только в Анахайме их пути пересеклись.

Не потерпевший ещё ни одного поражения Коста стремительно начал поединок, но Ромеро устоял — в свои 42 года он показывал отличную форму и прекрасную работу в стойке, особенно для спортсмена, всю жизнь занимавшегося вольной борьбой. Каждый раунд в их противостоянии был зрелищным, и никто уступать был не намерен. Иногда соперники работали на публику — держали руки за спиной и улыбались друг другу. Поединок им самим явно был в радость.

Определять победителя пришлось судьям, и они отдали предпочтение Косте, присудив ему 13-ю победу за карьеру. Ромеро же проиграл в третий раз за четыре последних поединка. Их бой позднее был признан лучшим за вечер.