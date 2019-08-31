Финал сборов, конфликт с Тактаровым и вражда с Макгрегором: о чём говорят за восемь дней до боя Нурмагомедова и Порье

Хабиб Нурмагомедов завершил основной этап подготовки к бою с Дастином Порье, который пройдёт 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Россиянин рассказал, чем займётся в последнюю неделю перед поединком, а также признался, что конфликт между ним и Конором Макгрегором не исчерпан. При этом его отец Абдулманап Нурмагомедов ответил на жёсткие высказывания в свой адрес со стороны Олега Тактарова.

Заключительный этап подготовки Нурмагомедова

До главного поединка турнира UFC 242 осталось всего восемь дней. На протяжении нескольких месяцев Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье упорно тренировались в преддверии схватки, а в ближайшее время перейдут к заключительному этапу подготовительной программы. Оба атлета немного снизят нагрузки и сосредоточатся на сложной процедуре сгонки веса.

Нурмагомедов не понаслышке знает, как трудно проходит данный процесс. Так, в мае 2013 года он не смог уложиться в лимит лёгкой весовой категории, в результате чего бой с Абелем Трухильо проходил в промежуточном весе, а сам Хабиб был лишён половины призовых. Однако это не помешало ему легко разобраться с американцем, попутно установив рекорд UFC по числу тейкдаунов (переводов на землю) в отдельно взятом поединке — 21.

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Второй раз с проблемами, связанными со сгонкой веса, Нурмагомедов столкнулся в марте 2017 года, но тогда ему не удалось отделаться потерянным гонораром. Руководство UFC в третий раз попыталось организовать встречу россиянина с Тони Фергюсоном, но за несколько дней до шоу Хабиб был госпитализирован. Причиной тому стали проблемы со здоровьем из-за сгонки веса. В результате бой был отменён.

Однако в тот раз рядом с действующим чемпионом UFC не было его отца Абдулманапа, который неоднократно заявлял о своём умении подводить сына к поединку в идеальной форме. Судя по всему, в его присутствии всё идёт по плану.

«Эти сборы прошли очень хорошо. Почти 100 дней я отпахал, теперь осталась ровно неделя до боя, и я готов. На следующей неделе сбавим нагрузки и начнётся целенаправленная сгонка веса», — написал Нурмагомедов на своей странице в Instagram.

Таким образом, грядущая схватка станет особенной в том плане, что Абдулманап впервые будет секундировать сына во время его боя в рамках UFC. Из-за проблем с визой отец Нурмагомедова не имел права на въезд в США, вследствие чего не мог не только находиться у клетки, но и принимать участие в заключительном этапе подготовки. В результате этого за атлета отвечал глава American Kickboxing Academy Хавьер Мендес.

«Было огромным удовольствием поработать вместе с этим великим тренером и человеком — Абдулманапом Нурмагомедовым. Он строг и требует дисциплины от всех своих бойцов, призывает их быть ответственными за свои поступки», — написал Мендес на своей странице в социальной сети.

Конфликт с Тактаровым

Однако есть и те, кто не разделяет подобного мнения относительно Нурмагомедова-старшего. Так, победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров довольно жёстко высказался об отце российского чемпиона, обвинив того в попытке вычеркнуть его имя из истории смешанных единоборств. При этом он не называл Абдулманапа по имени, но недвусмысленно намекнул, что речь идёт именно о нём.

«Я выиграл 24 года назад. Прекрасно жил 20 лет. И вдруг откуда ни возьмись появились специалисты (папа — тренер, великий маг и волшебник) и решили, что я не первый чемпион UFC. Они позвонили мне за день до выхода интервью, где было рассказано, что технически я не являюсь таковым и про меня надо забыть», — заявил Тактаров в эфире YouTube-канала «Отдушивдушу».

Он выразил мнение, что его достижение нельзя ставить под сомнение, а также напомнил, что в своё время подобное сделал Фёдор Емельяненко.

«Я же не прошу денег, славы. Просто не несите чепуху. Все, кто вякнул, попали в нокаут, их биография пошла в никуда. Это закон жизни, вселенной», — заключил атлет.

Судя по всему, Абдулманап понял, что речь шла о нём, и ответил Тактарову в социальной сети. Он призвал своих сторонников «не оскорблять Олега» и напомнил о его приезде в Дагестан.

«У меня не было с тобой конфликта, Олег. Ты со своим тренером был у меня в гостях, вы хорошо провели время и уехали. А теперь ты хочешь достать Фёдора, Хабиба и меня. Спасибо тебе за всё», — заключил Нурмагомедов-старший.

Бой-реванш с Макгрегором

Что касается самого Хабиба, то даже перед боем с Порье ему приходится отвечать на вопросы о своём заклятом враге. В ММА-сообществе многие продолжают надеяться на повторный поединок Нурмагомедова и Конора Макгрегора, хотя сам россиянин неоднократно заявлял о своём нежелании предоставлять тому шанс побороться за титул.

При этом Нурмагомедов отметил, что между ним и ирландцем до сих пор существует серьёзная напряжённость в отношениях. По его словам, их битва на турнире UFC 229 не поставила точку в этой истории.

«Недостаточно просто побить кого-то. Мало просто победить его, мы должны сделать это со всей его командой. Перед боем я думал про себя и говорил своим одноклубникам: «Сегодня мы идём воевать — не драться. Это никогда не закончится. Никогда. Если мы (с Макгрегором. — RT) где-то увидимся, то схлестнёмся. Cто процентов. И не важно, отправится ли кто-то из нас после этого в тюрьму или вроде того. Я этого не боюсь. Его (и его команду. — RT) увезут в больницу, а нас — в полицию», — заявил Нурмагомедов ESPN.

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При этом он в очередной раз выразил мнение, что на данный момент Макгрегор не заслуживает поединка за титул в лёгком весе.

«Пусть Макгрегор сперва вернётся и выдаст серию из девяти-десяти побед. Тогда мы и сразимся. Возможно, кому-то из тех, кто смотрит это интервью, придёт в голову мысль: «Он ещё сомневается, но когда UFC попросит этого парня встретиться с Конором за миллионы долларов, он согласится». Нет. Бейся. Вернись и покажи, кто ты есть», — сказал россиянин.

Отвечая на вопрос о будущем Макгрегора, президент UFC Дана Уайт сказал, что оно во многом зависит от результата битвы Нурмагомедова и Порье. При этом сам россиянин уверен, что главе промоушена не стоит предлагать ему встречу с ирландцем.

«Дане не стоит звонить мне... Мы с ним время от времени общаемся, он хороший парень, но не надо со мной говорить об этом безумном бое. Я хочу драться с настоящими спортсменами: с Дастином Порье, Тони Фергюсоном, возможно, с Жоржем Сен-Пьером, если один из величайших бойцов в истории этого захочет. Мне неинтересен поединок с тем, кто никогда не победит», — заключил Нурмагомедов.