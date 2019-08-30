Нурмагомедов назвал условия для реванша с Макгрегором

Короткая ссылка
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов считает, что для повторного поединка с Конором Макгрегором ирландцу сначала необходимо вернуться в октагон и одержать ряд побед.
Нурмагомедов назвал условия для реванша с Макгрегором
  • AFP

«Макгрегор должен вернуться в UFC, одержать девять или десять побед, тогда мы встретимся вновь. Возможно, кто-то считает, что я думаю об этом поединке. Кто-то думает, что я соглашусь на этот бой за крупную сумму. Нет. Пускай вернётся и покажет себя. Я хочу драться с настоящими соперниками – Дастином Порье, Тони Фергюсоном, возможно, одним из величайших бойцов за всю историю, Жоржем Сен-Пьером. Мне неинтересна встреча с человеком, который никогда не побеждает», — приводит слова Нурмагомедова ESPN.

Первая встреча россиянина с ирландцем состоялась в октябре 2018 года на UFC 229. Тогда Нурмагомедову удалось одержать победу, заставив Макгрегора сдаться после удушающего приёма.

Ранее известный рефери ММА считает, что Сен-Пьер мог бы победить Нурмагомедова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить