Нурмагомедов назвал условия для реванша с Макгрегором

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов считает, что для повторного поединка с Конором Макгрегором ирландцу сначала необходимо вернуться в октагон и одержать ряд побед.

«Макгрегор должен вернуться в UFC, одержать девять или десять побед, тогда мы встретимся вновь. Возможно, кто-то считает, что я думаю об этом поединке. Кто-то думает, что я соглашусь на этот бой за крупную сумму. Нет. Пускай вернётся и покажет себя. Я хочу драться с настоящими соперниками – Дастином Порье, Тони Фергюсоном, возможно, одним из величайших бойцов за всю историю, Жоржем Сен-Пьером. Мне неинтересна встреча с человеком, который никогда не побеждает», — приводит слова Нурмагомедова ESPN.

Первая встреча россиянина с ирландцем состоялась в октябре 2018 года на UFC 229. Тогда Нурмагомедову удалось одержать победу, заставив Макгрегора сдаться после удушающего приёма.

Ранее известный рефери ММА считает, что Сен-Пьер мог бы победить Нурмагомедова.