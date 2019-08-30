Известный рефери ММА считает, что Сен-Пьер мог бы победить Нурмагомедова
- @khabib_nurmagomedov / Instagram
«Если бы я выбирал бойца для этой задачи, то выбрал бы Жоржа Сен-Пьера. Что касается Гэтжи, то нет. Если по нему хорошо попасть, он перестаёт контролировать поединок. Думаю, что Хабиб разберётся и с Раяном Холлом», — заявил Маккарти в подкасте weighing in.
Ближайший поединок Хабиба Нурмагомедова состоится 7 сентября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242. Соперником станет американец Дастин Порье.
Ранее Нурмагомедов заявил, что его история с Макгрегором не закончится никогда.