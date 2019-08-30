Известный рефери ММА считает, что Сен-Пьер мог бы победить Нурмагомедова

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Рефери смешанных единоборства Джон Маккарти порассуждал о том, кто мог бы победить российского чемпиона Абсолютного чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Известный рефери ММА считает, что Сен-Пьер мог бы победить Нурмагомедова
  • @khabib_nurmagomedov / Instagram

«Если бы я выбирал бойца для этой задачи, то выбрал бы Жоржа Сен-Пьера. Что касается Гэтжи, то нет. Если по нему хорошо попасть, он перестаёт контролировать поединок. Думаю, что Хабиб разберётся и с Раяном Холлом», — заявил Маккарти в подкасте weighing in.

Ближайший поединок Хабиба Нурмагомедова состоится 7 сентября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242. Соперником станет американец Дастин Порье.

Ранее Нурмагомедов заявил, что его история с Макгрегором не закончится никогда.

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