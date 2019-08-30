Нурмагомедов: наша история с Макгрегором не закончится никогда

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о взаимоотношениях с ирландским бойцом Конором Макгрегором и его командой.

«Эта история в октябре не закончилась. Недостаточно просто победить кого-то. И я говорил не только о Макгрегоре, мы должны избить всю его команду. Это никогда не закончится, никогда! Если мы где-то встретимся с Конором, то подерёмся, 100 процентов. Неважно, отправится ли из нас кто-то после этого в тюрьму или нет. Я не боюсь ничего. Он и его команда поедут в больницу, мы — в полицию», — цитирует Нурмагомедова ESPN.

Поединок Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора состоялся в октябре 2018 года на турнире UFC 229. Победу удушающим приёмом одержал россиянин. После боя в кортсайде произошла потасовка с участием членом обеих команд, по итогам которой спортсмены получили длительные дисквалификации.

Ранее стал известен соперник двоюродного брата Нурмагомедова на турнире UFC в Москве.