Стал известен соперник двоюродного брата Нурмагомедова на турнире UFC в Москве
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По словам представителя команды российского бойца, которые передаёт ТАСС, его соперником станет немец Давид Завада.
В активе Абубакара Нурмагомедова 15 побед, два поражения и одна ничья в смешанных единоборствах. Предстоящий бой станет для него дебютным в UFC. В послужном списке Завады 16 побед и пять поражений в ММА.
Турнир UFC в Москве пройдёт 9 ноября.
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