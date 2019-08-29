Стал известен соперник двоюродного брата Нурмагомедова на турнире UFC в Москве

Российский боец смешанных единоборств Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, узнал имя своего соперника на турнире в Москве.

По словам представителя команды российского бойца, которые передаёт ТАСС, его соперником станет немец Давид Завада.

В активе Абубакара Нурмагомедова 15 побед, два поражения и одна ничья в смешанных единоборствах. Предстоящий бой станет для него дебютным в UFC. В послужном списке Завады 16 побед и пять поражений в ММА.

Турнир UFC в Москве пройдёт 9 ноября.

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