UFC по ошибке предоставил журналистам номер агентства секс-услуг вместо телефона Порье
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Репортёры попытались связаться со спортсменом по указанному номеру, но дозвонились в агентство секс-услуг.
В итоге UFC обновил номер Порье.
Ранее отец Нурмагомедова ответил на жёсткие высказывания Тактарова.
So, in attempting to get on the Khabib/Poirier call, the number UFC sent out was...... a phone sex line. They've since corrected it— Sean Ross Sapp Of Fightful.com And The Twltter (@SeanRossSapp) 27 августа 2019 г.