UFC по ошибке предоставил журналистам номер агентства секс-услуг вместо телефона Порье

В UFC допустили курьёзную ошибку, предоставив журналистам неправильный телефон Дастина Порье, который 7 сентября встретится с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

© Jeff Brown/ZUMAPRESS.com

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Репортёры попытались связаться со спортсменом по указанному номеру, но дозвонились в агентство секс-услуг. В итоге UFC обновил номер Порье. Ранее отец Нурмагомедова ответил на жёсткие высказывания Тактарова. So, in attempting to get on the Khabib/Poirier call, the number UFC sent out was...... a phone sex line. They've since corrected it — Sean Ross Sapp Of Fightful.com And The Twltter (@SeanRossSapp) 27 августа 2019 г.