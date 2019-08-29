UFC по ошибке предоставил журналистам номер агентства секс-услуг вместо телефона Порье

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В UFC допустили курьёзную ошибку, предоставив журналистам неправильный телефон Дастина Порье, который 7 сентября встретится с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.
UFC по ошибке предоставил журналистам номер агентства секс-услуг вместо телефона Порье
  • © Jeff Brown/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Репортёры попытались связаться со спортсменом по указанному номеру, но дозвонились в агентство секс-услуг. 

В итоге UFC обновил номер Порье. 

Ранее отец Нурмагомедова ответил на жёсткие высказывания Тактарова. 

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