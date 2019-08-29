Отец Нурмагомедова ответил на жёсткие высказывания Тактарова

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Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова — Абдулманап Нурмагомедов — ответил на жёсткие высказывания известного актёра и экс-бойца Олега Тактарова, который раскритиковал семейство спортсмена за непризнание его первым чемпионом UFC.
Отец Нурмагомедова ответил на жёсткие высказывания Тактарова
  • РИА Новости

«Большая просьба ко всем, нельзя отвечать на оскорбление: «Дурак» — «Сам дурак». И конфликта не было, Олег, у меня с тобой. Вы со своим тренером были у меня в гостях. Погостили, провели хорошо время и уехали. А теперь Фёдора (Емельяненко. — RT), Хабиба и меня ты хочешь достать. Спасибо тебе за всё. Обращаюсь ко всем, не оскорбляйте Олега», — написал Нурмагомедов-старший в Instagram.

Тактаров выразил негодование из-за того, что семейство Нурмагомедовых не признаёт его первым российским чемпионом UFC. Свой титул он завоевал в 1995 году, но в истории промоушена трофей значится как неофициальный. 

Ранее Тактаров поделился мнением о грядущем поединке Нурмагомедова с Дастином Порье.

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