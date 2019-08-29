Отец Нурмагомедова ответил на жёсткие высказывания Тактарова
- РИА Новости
«Большая просьба ко всем, нельзя отвечать на оскорбление: «Дурак» — «Сам дурак». И конфликта не было, Олег, у меня с тобой. Вы со своим тренером были у меня в гостях. Погостили, провели хорошо время и уехали. А теперь Фёдора (Емельяненко. — RT), Хабиба и меня ты хочешь достать. Спасибо тебе за всё. Обращаюсь ко всем, не оскорбляйте Олега», — написал Нурмагомедов-старший в Instagram.
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Большая просьба ко всем , нельзя отвечать на оскорбление дурак -сам дурак . И конфликта не было Олег у меня с тобой . Вы со своим тренером были у меня в гостях . Погостили , провели хорошо время и уехали . А теперь Федора ,Хабиба и меня ты хочешь достать. Спасибо тебе за все . Обращаюсь ко всем , не оскорбляйте Олега .
Тактаров выразил негодование из-за того, что семейство Нурмагомедовых не признаёт его первым российским чемпионом UFC. Свой титул он завоевал в 1995 году, но в истории промоушена трофей значится как неофициальный.
Ранее Тактаров поделился мнением о грядущем поединке Нурмагомедова с Дастином Порье.