Тактаров: Нурмагомедову будет непросто с Порье

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Экс-боец смешанных единоборств Олег Тактаров поделился мнением о грядущем поединке чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова против Дастина Порье.
Тактаров: Нурмагомедову будет непросто с Порье
  • © Andy Rowland, via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«Бой с Макгрегором был непростым. Сейчас будет очень сложно. Он чемпион, его изучают, он вынужден думать, как делать деньги. Уже нет того драйва, потому что в жизни всё появилось, всё есть», — сказал Тактаров в интервью YouTube-каналу «От души в душу».

Бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242.

Ранее сообщалось, что россиянин Копылов выступит на турнире UFC в Москве.

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