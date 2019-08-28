Тактаров: Нурмагомедову будет непросто с Порье

Экс-боец смешанных единоборств Олег Тактаров поделился мнением о грядущем поединке чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова против Дастина Порье.

«Бой с Макгрегором был непростым. Сейчас будет очень сложно. Он чемпион, его изучают, он вынужден думать, как делать деньги. Уже нет того драйва, потому что в жизни всё появилось, всё есть», — сказал Тактаров в интервью YouTube-каналу «От души в душу».

Бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242.

Ранее сообщалось, что россиянин Копылов выступит на турнире UFC в Москве.