Тактаров: Нурмагомедову будет непросто с Порье
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«Бой с Макгрегором был непростым. Сейчас будет очень сложно. Он чемпион, его изучают, он вынужден думать, как делать деньги. Уже нет того драйва, потому что в жизни всё появилось, всё есть», — сказал Тактаров в интервью YouTube-каналу «От души в душу».
Бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242.
Ранее сообщалось, что россиянин Копылов выступит на турнире UFC в Москве.