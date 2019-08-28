Россиянин Копылов выступит на турнире UFC в Москве

Российский боец смешанных единоборств Роман Копылов примет участие в турнире UFC Fight Night Moscow, который пройдёт в столице России 9 ноября.

Как рассказал РИА Новости менеджер атлета Александр Скаредин, Копылов подписал контракт на участие в турнире UFC в Москве.

Отмечается, что на данный момент имя соперника неизвестно, но будет объявлено в ближайшее время.

28-летний Копылов провёл восемь боёв в профессиональной карьере, в каждом из них одержав победу (семь — досрочно). Грядущий поединок станет для него дебютным в UFC.

Ранее российский боец Сергей Харитонов заявил, что смог бы победить чемпиона UFC американца Стипе Миочича.