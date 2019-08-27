Российский боец Харитонов считает себя сильнее чемпиона UFC Миочича

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Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов считает, что смог бы победить чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата американца Стипе Миочича.
Российский боец Харитонов считает себя сильнее чемпиона UFC Миочича
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«Считаю, что есть куча ребят, которые могут у него выиграть. Тот же Саня Волков. И я бы с удовольствием с ним подрался. Думаю, что победил бы Миочича. Понимаю, что сейчас люди начнут говорить, что Харитонов зазнался, но я реально оцениваю ситуацию. Чем я хуже его в ударной технике? Ничем. В борьбе он мне тоже ничего не сделает. В борьбе я его лучше. А в стойке — точно не хуже», — цитирует Харитонова «Спорт-Экспресс».

Российский боец добавил, что пока не думал о завершении карьеры.

Ранее Харитонов не исключил возможного поединка с Александром Емельяненко.

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