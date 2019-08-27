Российский боец Харитонов считает себя сильнее чемпиона UFC Миочича

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов считает, что смог бы победить чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата американца Стипе Миочича.

«Считаю, что есть куча ребят, которые могут у него выиграть. Тот же Саня Волков. И я бы с удовольствием с ним подрался. Думаю, что победил бы Миочича. Понимаю, что сейчас люди начнут говорить, что Харитонов зазнался, но я реально оцениваю ситуацию. Чем я хуже его в ударной технике? Ничем. В борьбе он мне тоже ничего не сделает. В борьбе я его лучше. А в стойке — точно не хуже», — цитирует Харитонова «Спорт-Экспресс».

Российский боец добавил, что пока не думал о завершении карьеры.

Ранее Харитонов не исключил возможного поединка с Александром Емельяненко.