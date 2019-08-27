Харитонов не исключил возможного поединка с Александром Емельяненко

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Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов готов к переговорам относительно поединка с Александром Емельяненко.
Харитонов не исключил возможного поединка с Александром Емельяненко
  • РИА Новости

«Я-то готов к переговорам о бое с Александром Емельяненко. Вот он — Сергей Харитонов, договаривайтесь. На этого алкаша мне всё равно. В Bellator куда более серьёзные ребята в дивизионе. Если договоримся о бое — подерёмся. А если нет — пускай дальше пьёт», — цитирует Харитонова «Спорт-Экспресс».

Боец добавил, что сторона потенциального соперника знает сумму его гонорара, однако давно не выходила на связь.

Ранее сообщалось, как Харитонов и Минаков выступили на Bellator 225.

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