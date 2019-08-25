Внезапная замена соперника, выпавшая капа и победы нокаутом: как Харитонов и Минаков выступили на Bellator 225

В американском городе Бриджпорт состоялся турнир Bellator 225. В главном поединке шоу Сергей Харитонов нокаутировал Мэтта Митриона во втором раунде и взял реванш за удар в пах в предыдущем бою. В ходе боя Митрион неоднократно терял капу, за что даже получил предупреждение от судьи. Экс-чемпион в тяжёлом весе Виталий Минаков одержал свою первую победу после возвращения в промоушен. Спортсмен взял верх над Тони Джонсоном, который вышел на замену Хави Аяйле.

В плане перспектив в американском промоушене турнир Bellator 225 в Бриджпорте имел огромное значение для российских бойцов. Экс-чемпион в тяжёлом весе Виталий Минаков подходил к нему после обидного поражения от Чейка Конго и практически не имел шанса на осечку. Неудача в схватке с Хави Аяйлой могла надолго отсрочить возвращение российского бойца в элиту дивизиона, а то и вовсе поставить крест на его карьере в организации.

Сергей Харитонов хотя и не проиграл Мэтту Митриону в предыдущей схватке, однако получил солидную долю критики. Бой закончился спустя всего 15 секунд после гонга, когда россиянин получил сильнейший удар в пах. В результате он был доставлен в госпиталь, где диагностировали гематому. Однако некоторые эксперты и болельщики обвинили его в симуляции и заявили, что он намеренно отказался от продолжения битвы. Таким образом, у атлета был шанс доказать всем критикам, что подобные домыслы являются ошибочными, и одновременно вернуться в чемпионскую гонку.

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Первым в клетку должен был войти Минаков, но за несколько часов до старта турнира у него внезапно сменился соперник. Как сообщили в пресс-службе Bellator, Аяйла был вынужден отказаться от боя ввиду неназванных причин, вследствие чего руководству пришлось в спешном порядке искать замену. Вызов принял Тимоти Джонсон, отлично известный поклонникам смешанных боевых искусств по выступлениям в UFC. В его послужном списке — семь поединков под эгидой крупнейшего ММА-промоушена планеты, в которых он одержал четыре победы.

Безусловно, американца сложно назвать бойцом экстра-класса, однако внезапная смена противника всегда несёт серьёзные проблемы. Во-первых, в плане стиля боя Аяйла значительно отличается от Джонсона. Если первый является ярко выраженным ударником и предпочитает биться в стойке, то второй славится своими борцовскими навыками. Во-вторых, на протяжении нескольких месяцев Минаков готовился к встрече с правшой, но в итоге был вынужден сражаться с левшой.

Кроме того, серьёзные вопросы вызывало состояние самого Минакова. В схватке с Конго он предстал не в лучшей форме и очень отдалённо напоминал себя самого времён чемпионства в Bellator. Виталий был не так стремителен на ногах, а в борьбе не смог показать свои лучшие качества. На протяжении всей своей карьеры он славился умением искусно переводить своих оппонентов на настил, но в тот вечер был не так успешен в этом аспекте.

Уже первые секунды показали, что Минакову удалось вернуть былую форму. Он сразу рванул вперёд и за считанные секунды провёл два амплитудных броска. С огромным трудом Тимоти не позволил схватке перейти в партер и быстро поднялся на ноги, но был явно потрясён таким резким спуртом в исполнении соперника.

Осознав, что в борьбе Джонсон не представляет опасности, Минаков решил поупражняться в стойке, но и здесь не встретил серьёзного сопротивления. Сначала цель нашли несколько одиночных ударов в исполнении Виталия, а роковой оказалась серия из фронт-кика (прямой удар ногой) по корпусу и правого прямого в челюсть. Американец попятился к сетке, но не смог избежать добивания. Так, битва длилась всего 1 минуту 46 секунд.

После боя Минаков признался, что ему было важно выступить на шоу в Бриджпорте, и рассказал о забавном случае во время подготовки.

«Мой основной спарринг-партнёр был левшой, поэтому я очень беспокоился, ведь Хави Аяйла — правша. Но так получилось, что сегодня я подрался именно с леворуким бойцом», — сказал Минаков.

Главный бой вечера обещал стать гораздо более конкурентным и напряжённым. Митрион является бойцом высокого уровня, что не раз доказывал и в UFC, и в Bellator. Так, за свою карьеру он побеждал бывших претендентов на титул Деррика Льюиса и Габриэля Гонзагу, а также ветерана Роя Нельсона. Однако самый громкий успех в карьере Мэтта датирован июнем 2017 года, когда он всего за 74 секунды нокаутировал Фёдора Емельяненко.

Как и шесть месяцев назад, дебют остался за американцем. Он был значительно активнее и очень быстро занял центр клетки. Россиянину оставалось лишь отступать, парировать многочисленные удары ногами, а также уходить от пытающегося провести разящий удар справа Митриона. Мэтт старался наращивать давление, но его визави здорово перекрывался и мгновенно отвечал контратаками.

Ближе к середине раунда запал Митриона заметно иссяк. Харитонов стал чаще отвечать своему оппоненту, что вызвало одобрительные крики зрителей из зала. Болельщики принялись скандировать «Россия! Россия!», а Сергей начал действовать всё более разнообразно, регулярно меняя «этажи». Так, за короткий промежуток времени он отметился точным попаданием по корпусу, мощным лоу-киком (удар ногой по ноге) и ударом супермена с левой.

Всё это вызвало нервозность у его противника, который стал раз за разом терять капу. В концовке раунда аксессуар трижды выпадал изо рта спортсмена, что заставляло судью Дэна Мираглиотту неоднократно останавливать поединок. Митрион пытался дать понять, что это происходит случайно, но арбитр пригрозил, что в следующий раз лишит его балла.

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Однако этого не потребовалось. Второй раунд начался под диктовку Харитонова, а спустя всего минуту фактически превратился в избиение. Митрион перестал держать дистанцию и за несколько секунд пропустил сразу несколько увесистых ударов в голову. Американец вновь выплюнул капу, но на этот раз Мираглиотта не стал останавливать бой. Мощнейшим апперкотом Сергей отправил своего визави на канвас, а добивание поставило эффектную точку.

Харитонов одержал 30-ю победу в профессиональной карьере и подтвердил статус одного из сильнейших тяжеловесов Bellator. Россиянин продлил свою беспроигрышную серию до шести боёв и теперь имеет полное право расцениваться как один из главных претендентов на титул в тяжёлом весе.

После поединка это подтвердил и сам атлет, заявивший, что намерен побороться за пояс.

«Бейдер или Емельяненко? Я хочу бой за титул. Это моя мотивация. Я выступал в кикбоксинге, боксе, MMA. Мне интересно одно — пояс», — заявил спортсмен.

Уже 7 сентября в Сан-Хосе пройдёт поединок за титул чемпиона между Райаном Бейдером и Чейком Конго. Как признался Харитонов, он будет пристально следить за этим сражением.

«Если кто-то получит травму, я готов выйти на замену», — отметил боец.