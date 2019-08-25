Россиянин Минаков одержал победу над американцем Джонсоном на турнире Bellator в США

В рамках турнира по смешанным единоборствам Bellator 225, который проходил в американском Бриджпорте, россиянин Валерий Минаков провёл поединок с американцем Тимоти Джонсоном.

Встреча завершилась победой Минакова нокаутом в первом раунде, ставшей для отечественного спортсмена 22-й в 23 поединках в профессиональной карьере.

Изначально на турнире Bellator 225 россиянин должен был драться с другим представителем США, Хави Айялой, но последний отказался от боя с Минаковым, и его заменил Джонсон.

Ранее сообщалось, что россиянин Сергей Харитонов нокаутировал американца Мэтта Митриона на турнире Bellator 225.