Российский боец Харитонов нокаутировал американца Митриона на турнире Bellator в США

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В рамках турнира по смешанным единоборствам Bellator 225, который проходил в американском Бриджпорте, российский боец Сергей Харитонов провёл поединок с американцем Мэттом Митрионом.
Российский боец Харитонов нокаутировал американца Митриона на турнире Bellator в США
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Встреча завершилась победой российского спортсмена нокаутом во втором раунде.

Теперь на счету 38-летнего Харитонова 29 побед в 35 боях в смешанных единоборствах. Для 40-летнего Митриона поражение от россиянина стало седьмым в 20 поединках.

Ранее Харитонов и Митрион уже встречались: их бой 15 февраля был признан несостоявшимся из-за запрещённого удара, нанесенного американским спортсменом.

Ранее президент Bellator рассказал о возможности проведения турнира с участием россиянина Фёдора Емельяненко в Японии.

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