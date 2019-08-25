Российский боец Харитонов нокаутировал американца Митриона на турнире Bellator в США
- © Владимир Астапкович
- РИА Новости
Встреча завершилась победой российского спортсмена нокаутом во втором раунде.
Теперь на счету 38-летнего Харитонова 29 побед в 35 боях в смешанных единоборствах. Для 40-летнего Митриона поражение от россиянина стало седьмым в 20 поединках.
Ранее Харитонов и Митрион уже встречались: их бой 15 февраля был признан несостоявшимся из-за запрещённого удара, нанесенного американским спортсменом.
Ранее президент Bellator рассказал о возможности проведения турнира с участием россиянина Фёдора Емельяненко в Японии.