Возвращение после удара в пах и новый шанс экс-чемпиона: Харитонов и Минаков выступят на турнире Bellator 225

24 августа в американском городе Бриджпорт состоится турнир Bellator 225. Его главным событием станет повторный бой между Сергеем Харитоновым и Мэттом Митрионом. Предыдущий поединок завершился досрочно и не выявил победителя, так как Митрион нанёс россиянину удар в пах. Теперь Харитонов вновь попытается зарекомендовать себя в качестве претендента на титул в тяжёлом весе. В свою очередь, экс-чемпион Виталий Минаков постарается одержать победу над Хави Аяйлой и реабилитироваться за неудачу в схватке с Чейком Конго.

После длительного полуторамесячного перерыва Bellator 24 августа организует очередной турнир по смешанным единоборствам. Примечательно, что американский промоушен возвращается с шоу, во главе которого выступят сразу два российских спортсмена — прославленный Сергей Харитонов и экс-чемпион организации в тяжёлом весе Виталий Минаков. Так, один из них проведёт повторный бой с Мэттом Митрионом, а другой сразится с Хави Аяйлой.

Первый поединок между Харитоновым и Митрионом состоялся в феврале 2019 года и мог стать определяющим в борьбе за звание первого претендента на пояс. Каждый из спортсменов завершил в свою пользу две из трёх последних схваток под эгидой промоушена, и красивая победа в третьем бою могла принести одному из них звание первого претендента. Однако сражение закончилось курьёзом, а право поспорить с Райаном Бейдером получил Чейк Конго.

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Бой продлился лишь около 15 секунд и был признан несостоявшимся ввиду травмы Харитонова. Митрион попытался исполнить удар ногой по внутренней стороне бедра соперника и, промахнувшись, попал в пах своему визави. Россиянин рухнул на канвас и не смог продолжить поединок. В результате повреждение оказалось настолько болезненным, что Сергея пришлось госпитализировать.

Примечательно, что некоторые российские бойцы ММА поспешили обвинить Харитонова в симуляции. Среди них был и победитель Гран-при UFC Олег Тактаров, сравнивший своего коллегу с бразильским футболистом Неймаром. Однако позднее стало известно, что у Сергея была диагностирована гематома, что подтверждает серьёзность травмы.

Подобный результат не устроил ни бойцов, ни руководство Bellator. Учитывая не самый глубокий ростер и звёздный статус обоих атлетов, исполнительный директор промоушена Скотт Кокер решил организовать второй поединок между Харитоновым и Митрионом. Оба выразили желание вновь встретиться в клетке, но долгое время о ходе переговоров практически ничего не было известно. При этом много говорили о возможном сражении Сергея с Александром Емельяненко, однако информация так и осталась на уровне слухов.

Лишь в июне руководство промоушена официально анонсировало ответный поединок между двумя спортсменами. Бой Харитонова и Митриона был назначен на турнир Bellator 225, правда, на этот раз его победитель вряд ли получит право сразиться с чемпионом. Ещё в апреле Кокер объявил, что следующим в очереди стоит легендарный Джош Барнетт, весной подписавший контракт с организацией.

То, что данная битва не имеет статуса элиминатора (боя за звание претендента на титул), не лишает её принципиальности. Харитонов уж точно захочет расквитаться за удар между ног, пусть и непреднамеренный. В свою очередь, Митрион не откажется пополнить список поверженных им россиян, в котором уже значится Фёдор Емельяненко.

При этом назвать фаворита в данном противостоянии крайне сложно. В двух последних боях в Bellator Харитонов взял верх над Роем Нельсоном и Чейзом Гормли, но лишь первого из них можно назвать серьёзным соперником. На протяжении восьми лет «большой деревенщина» выступал в UFC и побеждал таких звёзд смешанных боевых искусств, как Антонио Родриго Ногейра, Мирко Филиппович и Антонио Бигфут Силва. При этом второй из них не может похвастаться подобным послужным списком и в основном дрался в региональных промоушенах.

Митрион также долго находился в UFC, но обладал статусом гейт-кипера (бойца, которого должны победить, чтобы пробиться в элиту) и никогда не рассматривался как претендент на титул. Однако в Bellator он стал выглядеть гораздо увереннее и даже дошёл до финала Гран-при, уступив лишь будущему победителю в лице Бейдера.

Безусловно, в Bellator не используется рейтинговая система, поэтому предположить, кто именно из бойцов находится в числе главных соискателей пояса, довольно трудно. Тем не менее статус главного события вечера вполне может говорить о том, что промоушен возлагает большие надежды на Харитонова и Митриона и вполне способен рассматривать одного из них как будущего претендента на чемпионский бой.

Не стоит забывать и о втором по значимости поединке вечера. Зная любовь Кокера к формату Гран-при, Bellator вполне может рассматривать эти два боя как своеобразный турнир, победитель которого получит возможность поспорить за золото. Таким образом, не исключено, что уже зимой российских поклонников ММА может ждать битва между Харитоновым и Минаковым.

К 2014 году Виталий уже добился в Bellator всех возможных высот. Сначала он стал триумфатором Гран-при тяжеловесов, а затем не только завоевал титул в сражении со своим соотечественником Александром Волковым, но и защитил в битве с Конго. За этим последовал странный период в карьере россиянина. Сначала он перестал выступать в США, а через 15 месяцев после схватки с Чейком провёл свой первый поединок в России.

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В результате, Минаков оставался в Fight Nights на протяжении двух с половиной лет, после чего предпринял попытку возвращения в Bellator. Правда, с ходу добиться успеха не получилось. В бое-реванше с Конго он смотрелся крайне неубедительно и потерпел поражение судейским решением.

Для Минакова встреча с Аяйлой — отличный шанс реабилитироваться. Несмотря на наличие ударной мощи, благодаря которой американец сокрушил Харитонова и Фрэнка Мира, он значительно уступает россиянину в техническом аспекте. При должной подготовке Виталий легко сможет навязать ему свой стиль ведения боя и в полной мере воспользоваться навыками самбо и дзюдо. Хави никогда не славился работой в партере, поэтому вряд ли сможет соперничать в этом плане со своим оппонентом.

Пять лет назад Минаков был бы явным фаворитом в битве с Айялой, однако в свете последнего выступления его победа уже не является гарантированной. Россиянину необходимо доказать, что он не потерял мастерство и по-прежнему является спортсменом элитного уровня.