Сравнение с охотой, обещание дочери и прогнозы коллег: до боя Нурмагомедов — Порье осталось девять дней

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сравнил предстоящий бой с Дастином Порье с противостоянием орла и добычи. В свою очередь, американец рассказал о подготовке к встрече, а также пообещал дочери вернуться из Абу-Даби с чемпионским поясом. Бывший обладатель титула UFC Олег Тактаров считает, что россиянин не является однозначным фаворитом поединка.

Новая мудрость Нурмагомедова

До титульного боя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье остаётся девять дней. Соперники продолжают рассказывать о процессе подготовки, делиться планами на продолжение карьеры, а также обмениваться колкими высказываниями. Оба уже прибыли в Объединённые Арабские Эмираты, где 7 сентября состоится турнир UFC 242.

Так, действующий обладатель пояса вновь поделился мудростью, в которой можно проследить его отношение не только к тренировочному процессу, но и к предстоящему поединку. В форме метафоры боец сравнивнил себя с орлом (именно под таким прозвищем он известен в мире ММА), а Порье — с добычей.

«7 сентября голодный орёл выйдет на охоту. Только одна вещь делает тебя ленивым — это набитое брюхо, но в моём случае это будет не так, так что сначала мне придётся взлететь и уже затем… Ничего не изменилось, всё будет как обычно. Мы вылетим на охоту и поймаем добычу», — рассказал Нурмагомедов в видеоролике, опубликованном на странице Мендеса в Instagram.

При этом жизнь россиянина не сводится исключительно к тренировкам. Его менеджер Ризван Магомедов поделился совместной фотографией со своим подопечным. По его словам, в этот момент они обсуждали «поэзию и проблемы публицистики современной литературы».

«С Хабибом всегда есть о чём поговорить. А пока плавно переходим к завершающей неделе подготовки. Всё идёт по плану», — заверил Магомедов.

Планы Порье

В свою очередь, Порье рассказал о заключительном этапе подготовки к бою с Нурмагомедовым. Он признался, что находится на пике своей формы, а также полностью доверяет своим тренерам, с которыми сотрудничает на протяжении многих лет.

«Я провёл уже множество боёв и осознаю, насколько рискованно то, что мы делаем. Если я буду слишком сосредоточен на тейкдаунах Хабиба, пропущу от него оверхенд. Если буду слишком много думать об оверхендах, то он собьёт меня с ног. Во всём нужен баланс. Разумеется, мы смотрим, за счёт чего он побеждает, и продумываем, что можно ему противопоставить. Тем не менее, речь по-прежнему идёт обо всех элементах смешанных единоборств», — цитирует Порье MMAJankie.

По его словам, он закончил подготовительный процесс в тренировочном лагере в США и теперь займётся своим весом. При этом американец уже задумывается о том, кто станет его соперником в том случае, если ему удастся завоевать титул.

«Следующим на 100% должен быть Тони Фергюсон. Я не задумываюсь ни на секунду, Тони следующий», — добавил Порье.

Перед вылетом в ОАЭ Порье на своей странице в Instagram опубликовал короткий ролик со своей трёхлетней дочерью Паркер Ноэлль, в котором пообещал ей привезти чемпионский пояс.

«Я принесу его тебе, малышка. Не могу дождаться», — сказал боец.

Прогнозы на бой

Пока бойцы входят в последнюю стадию подготовки, их коллеги, действующие и бывшие спортсмены и эксперты продолжают делать прогнозы на исход главной встречи года, а также обсуждать преимущества обоих соперников. Что касается фаворита противостояния, то здесь чаша весов склоняется в пользу Нурмагомедова. В то же время многие отмечают, что и Порье окажет ему достойное сопротивление.

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Так, по мнению бывшего чемпиона UFC Олега Тактарова, россиянин непросто давались последние поединки, в связи с чем можно предположить, что и в Абу-Даби он не будет выглядеть неоспоримым фаворитом.

«Хабибу с Конором Макгрегором тоже было непросто. Но не так, как будет сейчас. Ты — чемпион, тебя обсуждают, изучают, сейчас ты вынужден думать о том, как делать деньги. Уже нет того драйва, потому что у тебя вроде всё появилось в жизни», — заявил Тактаров в интервью YouTube-каналу «От души в душу».

Более резок в своих суждениях оказался экс-временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон. По его мнению, Порье хорошо знает сильные и слабые стороны Нурмагомедова, поэтому преимущество будет на его стороне.

«Дастин разберёт Хабиба на кусочки. Порье вполне может остановить попытки Нурмагомедова перевести бой в партер. Он хорош в стойке, у него отличные навыки бокса, а у россиянина не самая крепкая челюсть, его можно поймать на апперкот. В поединке с Майклом Джонсоном ему уже прилетало», — рассказал американец theScoreMMA.

Противоположной точки зрения придерживается российский боец ММА Денис Гольцов.

«У Дастина шансов нет. Хабиб проводит бои с бойцами любых стихий и уверенно их побеждал. И я думаю, что Порье вряд ли покажет что-то сверхъявственное», — приводит слова Гольцова РИА Новости.

В свою очередь, представитель тяжёлой весовой категории Кертис Блейдс предположил, что Нурмагомедов одержит победу в том случае, если ему удастся затянуть поединок.

«Мне оба бойца нравятся. Борьба Хабиба просто удивительна. Я не представляю, как Порье сможет избежать постоянного партера от соперника. Единственный шанс у Дастина — уронить Нурмагомедова ударом в самом начале боя. Других вариантов нет. В ином случае множество тейкдаунов измотают его и он останется без сил», — уверен Блейдс.