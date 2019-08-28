Нурмагомедов назвал Порье своей добычей
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«Голодный орёл поохотится. Только одна вещь делает тебя ленивым — набитое брюхо. Но в моём случае это не так. Потому сначала мне придётся взлететь, а уже затем... Ничего не изменилось. Мы сделаем всё как обычно: вылетим на охоту и поймаем добычу», — цитирует слова Нурмагомедова UFC Russia.
Поединок россиянина с Дастином Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242.
Ранее сообщалось, что россиянин Копылов выступит на турнире UFC в Москве.