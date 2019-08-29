Боец UFC Ковингтон считает, что Порье победит Нурмагомедова
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«Дастин разберёт Хабиба на кусочки. Порье вполне может остановить попытки Нурмагомедова перевести бой в партер. Порье хорош в стойке, у него отличные навыки бокса, а у россиянина не самая крепкая челюсть, его можно поймать на апперкот. В поединке с Майклом Джонсоном Хабибу уже прилетало. Считаю, что у Дастина есть подходящий план на предстоящий бой, потому он станет чемпионом», — приводит слова Ковингтона theScoreMMA.
Поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242.
Ранее сообщалось, что до боя Нурмагомедова и Порье осталось десять дней.