Боец UFC Ковингтон считает, что Порье победит Нурмагомедова

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Американский боец смешанных единоборств Колби Ковингтон верит в победу своего соотечественника Дастина Порье в бою с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым.
Боец UFC Ковингтон считает, что Порье победит Нурмагомедова
  • © Josh Hedges/Zuffa LLC
  • Gettyimages.ru

«Дастин разберёт Хабиба на кусочки. Порье вполне может остановить попытки Нурмагомедова перевести бой в партер. Порье хорош в стойке, у него отличные навыки бокса, а у россиянина не самая крепкая челюсть, его можно поймать на апперкот. В поединке с Майклом Джонсоном Хабибу уже прилетало. Считаю, что у Дастина есть подходящий план на предстоящий бой, потому он станет чемпионом», — приводит слова Ковингтона theScoreMMA.

Поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242.

Ранее сообщалось, что до боя Нурмагомедова и Порье осталось десять дней.

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