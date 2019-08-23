Гонорар Хабиба, уверенность его отца и амбиции американца: что обсуждают за две недели до боя Нурмагомедова и Порье

Дастин Порье пообещал досрочно победить Хабиба Нурмагомедова в титульном поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Американец заявил, что не позволит сопернику доминировать в партере. Отец и тренер россиянина Абдулманап Нурмагомедов признал, что нельзя недооценивать столь умелого бойца, но в то же время выразил уверенность в успехе своего сына. В свою очередь, менеджер чемпиона мира в лёгком весе Ризван Магомедов назвал финансовые условия грядущего противостояния одними из лучших за всю историю MMA.

«Условия предстоящего боя — одни из лучших за всю историю ММА»

Чем меньше времени остаётся до боя Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье в Абу-Даби на турнире UFC 242, тем больше ажиотаж вокруг него. За две недели до защиты титула россиянин поднялся на вторую строчку в объединённом рейтинге бойцов UFC (вне зависимости от весовой категории) — теперь он уступает лишь чемпиону в полутяжёлом весе Джону Джонсу.

Что касается финансовой составляющей, то Нурмагомедов тоже вырвался на лидирующие позиции в мире смешанных единоборств. В частности, стало известно, что за бой с Порье Хабиб заработает больше, чем за легендарный поединок с Конором Макгрегором, за который он получил порядка $2 млн. Об этом заявил менеджер россиянина Ризван Магомедов.

«Заработок будет намного больше. Единственное, что могу сказать: условия предстоящего боя — одни из лучших за всю историю ММА», — цитирует Магомедова РБК.

Президент промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев предположил, сколько денег получит российский боец.

«Учитывая, что турнир пройдёт в Абу-Даби, итоговый гонорар может быть ещё выше, поскольку Хабиб является единственным драйвером всего ивента. Речь идёт о миллионах долларов. Не будь Хабиба, UFC не скоро провёл бы бой в ОАЭ», — отметил Гаджиев.

«Знаю, что могу заставить Хабиба сдаться»

Несмотря на то что Нурмагомедов является фаворитом противостояния и не потерпел ни одного поражения за карьеру, его соперник настроен весьма решительно. Мало того, он пообещал закончить досрочно поединок с россиянином.

«Я не думаю о том, как буду завершать бой. Но знаю, что могу заставить Хабиба сдаться. Я остановлю поединок досрочно, не знаю, сдастся ли он или это будет нокаут. Но победа над Нурмагомедовым станет досрочной. В партере он очень опасен. Моя цель — не позволить Хабибу оказаться сверху. Если соперник будет лежать на мне три раунда из пяти, нужно побеждать досрочно. Но я не дам ему это сделать. О будущем пока не думаю. Главная цель — завоевать чемпионский пояс», — цитирует Порье MMA Junkie.

А вот Нурмагомедов предпочитает воздерживаться от громких слов и спокойно готовится к бою. В соцсетях можно увидеть в основном его фотографии с тренировок. К слову, в Instagram к Хабибу со словами поддержки уже обратился известный хоккеист Евгений Малкин.

«Хабиб, привет! Хотел пожелать тебе удачи. Мы за тебя болеем и гордимся тобой, оставайся смелым и сильным, будем поддерживать и переживать за тебя 7 сентября, обязательно. Ты — лучший, номер один», — сказал Малкин.

Если сам Хабиб хранит молчание, то его отец и тренер Абдулманап иногда общается с прессой. Например, недавно он высоко оценил мастерство Порье.

«Я бы сказал, что Порье прошёл хорошую проверку и показал себя с такими бойцами, как Макс Холлоуэй. Макс — признанный ударник, который перебивает в стойке любого в последнее время. Он сильно вырос. Например, их бой с Ортегой вообще войдёт в тройку лучших за всю историю UFC. Порье выиграл у сильного парня, был ближе к досрочной победе по ходу боя. У него внушительные удары, он раза три «ушатывал» Холлоуэя. Недооценивать Дастина нельзя. Неслучайно он сейчас первый претендент. Это один из самых конкурентных боёв, которые можно сейчас предложить Хабибу в UFC. Порье это доказал своими победами. Сейчас он заслуживает драться за настоящий пояс», — приводит слова специалиста Sport24.

При этом Нурмагомедов-старший заявил, что на стороне его сына тактика, подготовка и уровень бойцовской школы.

«Я не представляю, что может пойти не так, чтобы кто-то нас обыграл в тактической схеме. Мне до сих пор удавалось превосходить всех в этом аспекте. Надеюсь, так будет и дальше. Развиваюсь в этом плане, и ребята молодые позволяют говорить об этом и двигаться. Мы — законодатели моды. Мы сами решаем, как драться, где драться, в каком темпе. У нас учатся люди. Но и чужой опыт готовы разбирать. Как при победах, так и при поражениях», — добавил тренер.

Грядущий бой продолжают активно обсуждать и в ММА-сообществе. В частности, о нём высказался бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, легенда смешанных единоборств Жорж Сен-Пьер, не скрывавший своего желания встретиться с Хабибом.

«Мы очень упорно работали, чтобы этот бой состоялся. Мой агент постоянно контактировал с UFC, но в организации были категорически против. Я хотел стать чемпионом в трёх дивизионах. Я этого действительно жаждал, но не получилось. При этом я знал, что и Хабиб хотел провести поединок со мной», — заявил Сен-Пьер.