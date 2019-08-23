Порье заявил, что намерен досрочно завершить бой с Нурмагомедовым
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«Я не думаю о том, как буду завершать поединок. Но я знаю, что могу заставить Хабиба сдаться. Я остановлю бой досрочно, не знаю, сдастся ли он или это будет нокаут. Но победа над Нурмагомедовым будет досрочной», — приводит слова Порье MMA Junkie.
Он отметил, что россиянин очень опасен в партере и его целью будет не дать Нармагомедову оказаться сверху.
«Если соперник будет лежать на мне три раунда из пяти, нужно побеждать досрочно. Но я не дам ему это сделать», — добавил американец.
Поединок Нурмагомедов — Порье пройдёт 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Для россиянина этот бой станет второй защитой титула чемпиона в лёгком весе.
Ранее сообщалось, что Конор Макгрегор заявил о желании провести реванш с Нурмагомедовым.