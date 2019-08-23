Макгрегор заявил о желании провести реванш с Нурмагомедовым

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил о желании провести матч-реванш с действующим чемпионом UFC в лёгком весе российским спортсменом Хабибом Нурмагомедовым.

«Я хочу назад свой титул, я хочу реванш. Моя подготовка к бою была неправильной. Я многое вынес из этого. Хабиб бежал от меня весь первый раунд, не нанося удары и пытаясь пройти в ноги», — сказал Макгрегор в интервью ESPN.

Поединок Нурмагомедова и Макгрегора состоялся 6 октября 2018 года. Российский боец защитил титул чемпиона мира, одержав досрочную победу в четвёртом раунде.

Ранее Макгрегор извинился за нападение на пожилого мужчину в баре.