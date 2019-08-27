Подготовка Нурмагомедова, встреча Макгрегора с Мейвезером и бои за чемпионство: о чём говорят в мире UFC

Хабиб Нурмагомедов рассказал о подготовке к бою с Дастином Порье на турнире UFC 242, который состоится 7 сентября в Абу-Даби. Александр Шлеменко и Олег Тактаров поделились своими ожиданиями от поединка, а Абдулманап Нурмагомедов выразил мнение, что американец будет опасен лишь в дебюте схватки. Кроме того, в СМИ появилась информация о возможной встрече между Конором Макгрегором и Флойдом Мейвезером, а также о будущих соперниках Макса Холлоуэя и Камару Усмана.

Подготовка Нурмагомедова

До турнира UFC 242 в Абу-Даби остаётся менее двух недель, а подготовка бойцов выходит на финишную прямую. Хабиб Нурмагомедов уже давно прибыл в Объединённые Арабские Эмираты, где проводит заключительную часть тренировок перед очным поединком. Так, россиянин занимается под руководством своего отца Абдулманапа и ведущего специалиста American Kickboxing Academy Хавьера Мендеса.

На основании фотографий можно сделать вывод, что Нурмагомедов уделяет особое внимание ударной технике. Порье славится своими боксёрскими качествами и нокаутирующим ударом, что подтверждают его 13 досрочных побед за карьеру. В связи с этим решение Хабиба уделить особое внимание работе в стойке, равно как и перед боем с Конором Макгрегором, не вызывает никаких вопросов.

«Все идёт отлично, ещё пару дней спаррингов и мы готовы. Спасибо Всевышнему за то, что он окружил меня хорошими людьми», — написал Нурмагомедов на своей странице в Instagram.

В подготовке к бою Хабибу помогают 35-летний Шамиль Завуров, а также его младший брат Умар. 8 августа он одержал свою 11-ю победу подряд в карьере, взяв верх над Сидемаром Онорио на турнире Professional Fighting League (PFL) 6.

Прогнозы специалистов

При этом в лагере Нурмагомедова считают, что Хабиб является фаворитом в грядущем сражении. Так, его отец Абдулманап отдал дань уважения Порье, но отметил, что американец будет опасен только на протяжении первых 7 — 8 минут схватки.

«Барбозе я давал 6 — 7 минут. Порье лучше готов функционально, лучше дышит. Но я думаю, Хабиб предложит ему хороший темп, и в середине второго раунда станет понятно, на чьей стороне будет преимущество. Случайности тоже могут произойти, но мне кажется, тактика определит победителя», — цитирует Нурмагомедова-старшего Sport24.

Наставник также признался, что Хавьер Мендес жаловался ему на то, что Хабиб во время боёв иногда отходит от намеченного плана и не соблюдает его на 100%.

«Он шутит, конечно. Хавьер доволен работой. Хабиб иногда любит доказывать, что он неплох и в стойке, но нам зачем это? Боксировать можно на равных со всеми, но есть шанс упасть. Нам такой подход не выгоден. Будем действовать на разных этажах, как и Жорж Сен-Пьер. Где у нас будет лучше получаться, там и поработаем. Хабиб не имеет права на ошибку. Он выбирает ту тактику, которая приносит победу», — добавил Абдулманап.

По словам первого российского чемпиона Bellator Александра Шлеменко, поединок между Нурмагомедовым и Порье практически лишён интриги.

«Жду что Хабиб будет бороться с ним и контролировать. Бой точно продлится три раунда, а может и всю дистанцию. Если Нурмагомедов финиширует, то в раунде четвёртом или пятом из-за усталости Порье», — заявил Шлеменко «Спорт-Экспрессу».

При этом победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров выразил мнение, что у американца есть шансы взять верх над российским атлетом.

«То, что Хабибу будет непросто, это однозначно. Могу одно сказать: кто бы ни победил, есть отличный шанс на реванш. Если будет два боя, оба выиграют по разу», — спрогнозировал Тактаров.

Соревнование между Макгрегором и Мейвезером

26 августа 2017 года Конор и Флойд встретились в одном из самых громких поединков за всю историю спорта. Схватка между профессиональным боксёром и бойцом смешанных единоборств привлекла внимание всего мира и показала второй результат в истории по числу продаж платных трансляций (PPV), уступив лишь «Бою века» с участием всё того же американца и Мэнни Пакьяо. Так, возможность воочию наблюдать за противостоянием Макгрегора и Мейвезера приобрели 4,3 млн человек.

Непобеждённый американец выиграл свой 50-й бой в карьере, обошёл по этому показателю легендарного Рокки Марчиано и повесил перчатки на гвоздь. Правда, это не уберегло от слухов о реванше между спортсменами, которые регулярно подогревали то один, то второй. Однажды даже прошёл слух, что Мейвезер возобновил тренировки специально для подготовки к ответному поединку, но в итоге лишь встретился с Тенсином Нацукавой в выставочной схватке в Японии.

Как стало известно на этой неделе, вскоре Макгрегор и Мейвезер получат возможность вновь встретиться лицом к лицу. По информации International Business Times, атлеты примут участие в новогоднем выпуске японского телешоу «Суперзвёзды», в рамках которого знаменитости соревнуются в различных конкурсах. Отмечается, что в программе также примет участие Нацукава, а гонорар ирландца составит $12 млн.

Защиты титулов Усмана и Холлоуэя

Пока поклонники смешанных боевых искусств ожидают сражения между Нурмагомедовым и Порье, матчмейкеры UFC работают над организацией титульных боёв в других дивизионах. Так, в самое ближайшее время стоит ожидать схватки в полулёгком и полусреднем весах, где царствуют Макс Холлоуэй и Камару Усман.

Судя по сообщениям в СМИ, следующим соперником гавайца станет Александер Волкановски. Австралиец дебютировал в UFC в ноябре 2016 года и с тех пор брал верх семь раз. Причём в числе его «жертв» значится бывший первый претендент на титул Чэд Мендес и экс-чемпион Жозе Алду. Подобные успехи позволили ему завоевать звание первого номера рейтинга полулёгкого веса, что автоматически сделало его главным претендентом на бой за пояс.

Отмечается, что битва состоится в рамках турнира UFC 245, который пройдёт 14 декабря в Лас-Вегасе. На данный момент в расписании шоу значатся лишь два боя. Действующая чемпионка в легчайшем весе Аманда Нуньес сразится с Жермейн де Рандами, а Джессика Ай встретится с Вивьен Араужо.

Что касается Усмана, то нигериец может провести свою первую защиту титула на турнире UFC 244, который состоится 3 ноября в легендарном нью-йоркском «Мэдисон Сквер Гарден». По информации Globo, его соперником станет бывший временный чемпион Колби Ковингтон, совсем недавно взявший верх над Робби Лоулером.

За последний год Ковингтон успел превратиться в одного из самых ненавистных бойцов ММА в мире, отметившись целым рядом скандальных поступков. Так, он публично задирал бразильцев, ссорился в прямом эфире с Мишей Тейт, неоднократно оскорблял Дану Уайта, а также пытался сорвать открытую тренировку перед боем Усмана с Тайроном Вудли. Правда, это не помешало нигерийцу взять верх над своим визави и стать чемпионом.