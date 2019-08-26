Тактаров предположил, что Нурмагомедов и Порье могут встретиться больше одного раза

Экс-боец смешанных единоборств Олег Тактаров рассказал об ожиданиях от поединка чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и претендента Дастина Порье.

«То, что Нурмагомедову будет непросто, это однозначно. Могу сказать одно: кто бы ни выиграл бой, есть отличный шанс на реванш. Если будет два поединка Хабиба с Порье, оба выиграют по разу», —приводит слова Тактарова «Спорт-Экспресс».

Хабиб Нурмагомедов ни разу не проигрывал в своей профессиональной карьере, выиграв все 27 поединков. Бой россиянина с американцем Дастином Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов рассказал о подготовке к поединку с Порье.