Нурмагомедов рассказал о происхождении своего прозвища

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему его называют Орлом.

«В ходе карьеры мне надо было выбрать прозвище. Орёл — символ Дагестана. Также мне предложили выбрать что-то, что вызовет у людей соответствующие ассоциации. Почему бы таким атрибутом не стать папахе? Это национальный символ. И сейчас все знают о папахе, Дагестане, об истории региона. На мой взгляд, план работает», — цитирует Нурмагомедова РИА Новости.

7 сентября Хабиб Нурмагомедов встретится с американцем Дастином Порье. Этот поединок станет второй защитой титула россиянина.

Ранее Нурмагомедов заявил, что не планирует завершать карьеру.