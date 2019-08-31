Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что не планирует завершать карьеру в ближайшем будущем.

«Пока уходить не собираюсь. Да, я уже немолодой боец, мне осталось провести всего несколько боёв, ведь я не собираюсь драться до 40 лет. Перед тем как задумаюсь о завершении карьеры, поговорю с командой, отцом. Такое решение не стану принимать самостоятельно и сразу», — цитирует Нурмагомедова ТАСС.

Ближайший бой Хабиб Нурмагомедов проведёт 7 сентября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242. Соперником станет американец Дастин Порье.

Ранее сообщалось, о чём говорят за восемь дней до боя Нурмагомедова и Порье.