Нурмагомедов заявил, что не планирует завершать карьеру

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что не планирует завершать карьеру в ближайшем будущем.
Нурмагомедов заявил, что не планирует завершать карьеру
  • © РИА Новости

«Пока уходить не собираюсь. Да, я уже немолодой боец, мне осталось провести всего несколько боёв, ведь я не собираюсь драться до 40 лет. Перед тем как задумаюсь о завершении карьеры, поговорю с командой, отцом. Такое решение не стану принимать самостоятельно и сразу», — цитирует Нурмагомедова ТАСС.

Ближайший бой Хабиб Нурмагомедов проведёт 7 сентября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242. Соперником станет американец Дастин Порье.

Ранее сообщалось, о чём говорят за восемь дней до боя Нурмагомедова и Порье.

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