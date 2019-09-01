Благодарность организаторам, папахи для болельщиков и поддержка Кормье: до боя Нурмагомедов — Порье осталось шесть дней

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал об условиях, в которых его сын готовится к бою с Дастином Порье. Он особо отметил гостеприимство, с которым команду встретили в Абу-Даби. К тому же фанаты россиянина смогут приобрести папаху — визитную карточку бойца. Сам Нурмагомедов рассказал, что поддерживает американца Даниэля Кормье и надеется, что тому позволят провести матч-реванш со Стипе Миочичем.

До титульного боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье, который состоится в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242, остаётся шесть дней. Оба соперника уже прибыли в Объединённые Арабские Эмираты и приступили к заключительной стадии подготовки.

Если Порье старается не раскрывать подробности своего тренировочного процесса, то обладатель чемпионского пояса в лёгком весе активно общается на эту тему с журналистами, демонстрируя форму, в которой он подходит ко второй защите титула. Так, одно из занятий Нурмагомедов провёл совместно с партнёрами по команде под руководством своего отца и тренера Абдулманапа. Спортсмены провели индивидуальную разминку, а затем вышли в октагон для отработки ударов и вариантов развития боя.

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Нурмагомедов-старший остался доволен предоставленными условиями. По его словам, организаторы сделали всё возможное, чтобы обеспечить максимально комфортный тренировочный процесс.

«Нас здесь встретили очень хорошо и радушно. Всего хватает для организации тренировок: есть и ковёр, и сетка, и восьмиугольник, и беговые дорожки. Идеальные условия», — рассказал наставник в интервью YouTube-каналу Anatomy of a Fighter.

Сам спортсмен неоднократно заявлял о том, какое значение для него имеет присутствие отца на турнире UFC 242. Специалист был лишён возможности контролировать заключительный этап подготовки сына к прошлогоднему поединку с ирландцем Конором Макгрегором из-за того, что ему было отказано в получении визы США.

О том, какую роль в жизни спортсмена играет Нурмагомедов-старший, рассказал ещё один из наставников Хабиба, главный тренер American Kickboxing Academy (AKA) Хавьер Мендес. Он признался, что испытывает к специалисту чувство глубокого уважения.

«Этот человек является настоящим профессионалом, и для меня с самого начала было честью наблюдать за ним. Он — босс, тренер номер один для Хабиба, я лишь второй. Он стал тем, кем является, именно благодаря отцу. А я немного помог, усилив заложенную базу. Да, в России Абдулманап хорошо известен, но не в США. Однако я всегда знал о его величии», — рассказал специалист.

Он также отметил гостеприимство, с которым команду Нурмагомедова встретили в столице ОАЭ.

«Здесь все очень гостеприимные, это невероятно. К тебе относятся так, как будто ты особенный, как к члену семьи. Это происходит всегда, когда я сюда приезжаю. Хотелось бы мне вернуться? Конечно, кто не пожелал бы вновь оказаться в кругу семьи?» — признался Мендес.

Внимание бойцов в последние дни перед главным поединком года традиционно сосредоточено на сгонке веса. Для этого они соблюдают специальную диету и строго следят за нагрузкой.

«После хорошей тренировки с братьями, как всегда, в зале были искры. Если что, Зубайра Тухугов тоже на диете, но кому из нас надо больше согнать, мы ещё не узнали», — написал Нурмагомедов в Instagram.

О том, что внутри тренировочного лагеря под руководством Мендеса царят дружеская атмосфера и взаимоуважение, говорят и заявления самих бойцов. Так, Нурмагомедов не раз с теплотой высказывался ещё об одном коллеге, экс-чемпионе UFC в полутяжёлой и тяжёлой весовых категориях Даниэле Кормье. Комментируя возможность третьего боя между американцем и Стипе Миочичем, россиянин выразил надежду на то, что Кормье получит шанс на реванш.

«Мы ему сочувствуем, однако знаем, что он настоящий боец. Я бы хотел пожелать ему удачи. Мы с ним разговаривали несколько дней назад. Говорили о моём бое, о его бое, о его отце, я пытался приободрить его. Сейчас ему непросто, но время лечит. Уверен, у него всё будет хорошо», — приводит слова Нурмагомедова MMA Fighting.

Турнир UFC 242 вызвал огромный ажиотаж среди любителей смешанных единоборств. Для болельщиков, решивших лично поддержать россиянина в Абу-Даби, был подготовлен специальный стенд, на котором можно приобрести папаху — головной убор, ставший настоящей визитной карточкой уроженца Дагестана.

Накануне, общаясь с представителями СМИ, Нурмагомедов затронул тему завершения карьеры. Он подчеркнул, что пока не намерен уходить из спорта, однако это может произойти в любой момент. В то же время боец продолжает размышлять о том, кто может стать его соперником после боя с Порье. По его словам, наиболее предпочтительным вариантом является бывший двукратный чемпион UFC в полусреднем весе Жорж Сен-Пьер.

«Представьте, что бой пройдёт в Монреале на 55-тысячном стадионе. Или в Москве на арене вместимостью 80 тыс. человек. Думаю, поединок должен состояться или в Канаде, или в России. На 100% уверен, что мы заполним трибуны. Сен-Пьер — знаменитый боец, я — чемпион. Почему бы и нет? Нам всё по плечу. Это же UFC, а не НБА или футбол. Я против Жоржа Сен-Пьера — подобная афиша открывает любые возможности. А вот с Дастином Порье или Тони Фергюсоном такого не получится», — приводит слова Нурмагомедова ESPN.