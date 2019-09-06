«С Конором нам лучше не пересекаться»: Махачев о любви UFC к Макгрегору, сгонке веса Нурмагомедовым и бое с Рамосом
- Ислам Махачев
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— В субботу вы сразитесь с Дэви Рамосом. Чему уделяли особое внимание при подготовке к поединку?
— Мы всегда стараемся отрабатывать все возможные пути развития схватки, чтобы быть готовыми абсолютно ко всему. Также и в случае с бразильцем. Тренировочный лагерь получился очень тяжёлым, но этот труд дал свои плоды.
— Вы сейчас занимаете 15-е место в рейтинге лёгкого веса UFC. Нет сожаления, что в соперники вам достался атлет, который находится ниже вас?
— Думаю, Рамос входит в число 20 сильнейших бойцов весовой категории. В настоящий момент у него в активе хорошая победная серия. Так что оппонент достойный, не стоит принижать его способностей.
— Были предложения подраться с кем-то более статусным?
— Да, у меня была возможность сразиться с Джеймсом Виком. Правда, на тот момент я также находился выше него в рейтинге — я был на 14-й позиции, а он — на 15-й. Проблема в том, что бой должен был состояться несколькими неделями ранее — это не подходило мне по срокам.
— Если бы была возможность встретиться с ним здесь в ОАЭ, согласились бы?
— Да, разумеется. С радостью бы вышел в октагон с Виком в Абу-Даби.
— В случае победы над бразильцем в субботу, кого бы хотели получить в соперники от UFC в ближайшем будущем?
— На данный момент не могу назвать имена спортсменов, во встрече с которыми был бы особенно заинтересован. Те, с кем я мечтал сразиться, перешли в полусредний вес.
— О ком речь, если не секрет?
— Нэйт Диас, Кевин Ли — подраться с ними было бы интересно.
— В пятницу состоится процедура взвешивания. Как много веса вам необходимо сбросить?
— В течение ближайших суток я проведу две тренировки, в ходе которых должен согнать четыре килограмма.
— За день до взвешивания для вашей весовой категории — это существенно?
— Нет, это очень хороший вес. На мой взгляд, это оптимальный вариант.
— В 2017 году Хабиб Нурмагомедов был госпитализирован за несколько часов до взвешивания и был вынужден сняться с боя с Тони Фергюсоном. Виной тому проблемы со сгонкой веса?
— Нет, дело не в этом. Тогда он испытывал проблемы со здоровьем. Процесс сгонки шёл привычно, ничем не отличался от нынешнего, но в какой-то момент организм стал подводить.
— Сейчас проблем со здоровьем нет?
— Он прошёл лечение и теперь всё нормально. С того момента он два-три раза делал вес и не испытывал при этом никаких проблем. Он даже сейчас весит меньше меня.
— Сколько ему осталось?
— Меньше, чем мне. И это с учётом того, что ему необходимо сделать чемпионский вес — не более 155 фунтов (70,30 кг), а я могу показать и 156 фунтов (70,76 кг).
— Недавно Хабиб заявил, что его победы над Конором Макгрегором недостаточно. Он считает, что его партнёры по команде должны побить всю команду ирландца. Вы правда считаете это целью?
— Думаю, мы уже успели расправиться и с Конором, и с его командой. На мой взгляд, эта история осталась в прошлом.
— При этом сам Нурмагомедов отмечал, что история с Конором никогда не закончится…
— Не думаю, что наша встреча с Макгрегором ограничится простым, дружеским общением. Безусловно, будет конфликт. Так что с Конором нам лучше не пересекаться.
— Хотели бы сразиться с кем-нибудь из партнёров Макгрегора по команде — Артёмом Лобовым или Диллоном Дэнисом?
— Не хотел бы тратить на них время. Эти бойцы находятся не на моём уровне. Плюс ко всему, оба уже не выступают в UFC. Дэннис и вовсе провёл всего два боя в карьере, и лишь своим языком пытается заработать себе на жизнь.
— Если бы вам сегодня предложили выйти в октагон с Макгрегором в рамках турнира UFC, рассмотрели бы такой вариант?
— Несомненно. Кто откажется от возможности заработать лёгкие деньги?
— Считаете, что для вас схватка с Конором вышла бы слишком простой?
— Если человек не умеет бороться, то бой с ним по определению лёгкий для меня.
— Вас удивит, если руководство UFC вновь организует поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором, несмотря на длительное отсутствие практики у ирландца?
— Не знаю, какие планы у маркетологов и матчмейкеров. Всё может случиться. Раньше руководство не раз шло ему на встречу. UFC любит Макгрегора, потому что он приносит им деньги. Конечно, они будут идти ему на уступки.
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