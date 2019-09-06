«С Конором нам лучше не пересекаться»: Махачев о любви UFC к Макгрегору, сгонке веса Нурмагомедовым и бое с Рамосом

Хабибу Нурмагомедову осталось согнать несколько килограммов перед боем за титул чемпиона UFC в лёгком весе с Дастином Порье. Об этом в интервью RT заявил российский боец Ислам Махачев. Он уверен, что действующий чемпион не испытает проблем на пятничной церемонии взвешивания. Спортсмен также признался, что конфликт с Конором Макгрегором остался в прошлом, но он предпочёл бы больше не пересекаться с ирландцем, а также рассказал о предстоящем бое с Дэви Рамосом на турнире UFC 242.

— В субботу вы сразитесь с Дэви Рамосом. Чему уделяли особое внимание при подготовке к поединку?

— Мы всегда стараемся отрабатывать все возможные пути развития схватки, чтобы быть готовыми абсолютно ко всему. Также и в случае с бразильцем. Тренировочный лагерь получился очень тяжёлым, но этот труд дал свои плоды.

— Вы сейчас занимаете 15-е место в рейтинге лёгкого веса UFC. Нет сожаления, что в соперники вам достался атлет, который находится ниже вас?

— Думаю, Рамос входит в число 20 сильнейших бойцов весовой категории. В настоящий момент у него в активе хорошая победная серия. Так что оппонент достойный, не стоит принижать его способностей.

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— Были предложения подраться с кем-то более статусным?

— Да, у меня была возможность сразиться с Джеймсом Виком. Правда, на тот момент я также находился выше него в рейтинге — я был на 14-й позиции, а он — на 15-й. Проблема в том, что бой должен был состояться несколькими неделями ранее — это не подходило мне по срокам.

— Если бы была возможность встретиться с ним здесь в ОАЭ, согласились бы?

— Да, разумеется. С радостью бы вышел в октагон с Виком в Абу-Даби.

— В случае победы над бразильцем в субботу, кого бы хотели получить в соперники от UFC в ближайшем будущем?

— На данный момент не могу назвать имена спортсменов, во встрече с которыми был бы особенно заинтересован. Те, с кем я мечтал сразиться, перешли в полусредний вес.

— О ком речь, если не секрет?

— Нэйт Диас, Кевин Ли — подраться с ними было бы интересно.

— В пятницу состоится процедура взвешивания. Как много веса вам необходимо сбросить?

— В течение ближайших суток я проведу две тренировки, в ходе которых должен согнать четыре килограмма.

— За день до взвешивания для вашей весовой категории — это существенно?

— Нет, это очень хороший вес. На мой взгляд, это оптимальный вариант.

— В 2017 году Хабиб Нурмагомедов был госпитализирован за несколько часов до взвешивания и был вынужден сняться с боя с Тони Фергюсоном. Виной тому проблемы со сгонкой веса?

— Нет, дело не в этом. Тогда он испытывал проблемы со здоровьем. Процесс сгонки шёл привычно, ничем не отличался от нынешнего, но в какой-то момент организм стал подводить.

— Сейчас проблем со здоровьем нет?

— Он прошёл лечение и теперь всё нормально. С того момента он два-три раза делал вес и не испытывал при этом никаких проблем. Он даже сейчас весит меньше меня.

— Сколько ему осталось?

— Меньше, чем мне. И это с учётом того, что ему необходимо сделать чемпионский вес — не более 155 фунтов (70,30 кг), а я могу показать и 156 фунтов (70,76 кг).

— Недавно Хабиб заявил, что его победы над Конором Макгрегором недостаточно. Он считает, что его партнёры по команде должны побить всю команду ирландца. Вы правда считаете это целью?

— Думаю, мы уже успели расправиться и с Конором, и с его командой. На мой взгляд, эта история осталась в прошлом.

— При этом сам Нурмагомедов отмечал, что история с Конором никогда не закончится…

— Не думаю, что наша встреча с Макгрегором ограничится простым, дружеским общением. Безусловно, будет конфликт. Так что с Конором нам лучше не пересекаться.

— Хотели бы сразиться с кем-нибудь из партнёров Макгрегора по команде — Артёмом Лобовым или Диллоном Дэнисом?

— Не хотел бы тратить на них время. Эти бойцы находятся не на моём уровне. Плюс ко всему, оба уже не выступают в UFC. Дэннис и вовсе провёл всего два боя в карьере, и лишь своим языком пытается заработать себе на жизнь.

— Если бы вам сегодня предложили выйти в октагон с Макгрегором в рамках турнира UFC, рассмотрели бы такой вариант?

— Несомненно. Кто откажется от возможности заработать лёгкие деньги?

— Считаете, что для вас схватка с Конором вышла бы слишком простой?

— Если человек не умеет бороться, то бой с ним по определению лёгкий для меня.

— Вас удивит, если руководство UFC вновь организует поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором, несмотря на длительное отсутствие практики у ирландца?

— Не знаю, какие планы у маркетологов и матчмейкеров. Всё может случиться. Раньше руководство не раз шло ему на встречу. UFC любит Макгрегора, потому что он приносит им деньги. Конечно, они будут идти ему на уступки.