Тухугов хочет провести бой с Макгрегором

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата Зубайра Тухугов заявил, что хочет встретиться в поединке с ирландцем Конором Макгрегором.

«Конечно, желание сразиться с Макгрегором в UFC у меня всегда есть. Но для этого мне ещё надо пару боёв выиграть», — цитирует россиянина «Спорт-Экспресс».

Он также признался, что ему уже не очень интересен бой с Артёмом Лобовым, так как он считает себя бойцом более высокого класса.

Тухугов должен был встретиться с Лобовым в поединке, который был отменён из-за участия Тухугова в потасовке после боя Макгрегора с Хабибом Нурмагомедовым.

7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Тухугов сразится с британцем Лероном Мёрфи.

Ранее Тони Фергюсон заявил, что Макгрегор ведёт себя как его бывшая девушка.