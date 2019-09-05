Тухугов хочет провести бой с Макгрегором

Короткая ссылка
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата Зубайра Тухугов заявил, что хочет встретиться в поединке с ирландцем Конором Макгрегором.
Тухугов хочет провести бой с Макгрегором
  • © SMG/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Конечно, желание сразиться с Макгрегором в UFC у меня всегда есть. Но для этого мне ещё надо пару боёв выиграть», — цитирует россиянина «Спорт-Экспресс».

Он также признался, что ему уже не очень интересен бой с Артёмом Лобовым, так как он считает себя бойцом более высокого класса.

Тухугов должен был встретиться с Лобовым в поединке, который был отменён из-за участия Тухугова в потасовке после боя Макгрегора с Хабибом Нурмагомедовым.

7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Тухугов сразится с британцем Лероном Мёрфи.

Ранее Тони Фергюсон заявил, что Макгрегор ведёт себя как его бывшая девушка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить