Фергюсон заявил, что Макгрегор ведёт себя, как его бывшая девушка

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон прокомментировал возможность проведения поединка с ирландцем Конором Макгрегором.

«Я должен драться за право сразиться за титул. Победитель боя Нурмагомедов — Порье должен стать моим соперником. Макгрегор? Он ведёт себя, как бывшая девушка, с которой встречался. Я уже перестал думать о нём. Теперь он упоминает моё имя? Оставьте это. Я думаю, что он может подраться с проигравшим боя Нурмагомедов — Порье», — приводит слова Фергюсона ESPN.

Поединок Нурмагомедов — Порье пройдёт 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Начало — в 23:00 мск. Для россиянина этот бой станет второй защитой титула чемпиона в лёгком весе.

Ранее сообщалось, что Фергюсон мог заменить Нурмагомедова или Порье в случае травмы одного из бойцов.