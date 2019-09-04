Фергюсон мог заменить Нурмагомедова или Порье в случае травмы одного из бойцов
- AFP
«Я бы полетел в Абу-Даби в качестве замены. Но, во-первых, я никого не подменяю. Были такие разговоры, но я не подменяю в итоге никого. У меня есть чемпионский пояс, я одержал 12 побед подряд. И я должен провести следующий титульный бой. Нужно раскручивать этот поединок, надо провести подготовительный лагерь», — приводит слова Фергюсона ESPN.
Он отметил, что получал предложения от UFC, но это выглядело не очень серьёзно.
«Всё это выглядело так, будто меня просят сделать одолжение. Но я заслуживаю большего», — добавил боец.
Поединок Нурмагомедов — Порье пройдёт 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Начало — в 23:00 мск. Для россиянина этот бой станет второй защитой титула чемпиона в лёгком весе.
Ранее сообщалось, что отец Нурмагомедова рассказал о размере гонорара за бой его сына с Порье.