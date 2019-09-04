Отец Нурмагомедова рассказал о размере гонорара за бой его сына с Порье

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Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, рассказал о размере базового гонорара за поединок его сына с временным чемпионом американцем Дастином Порье.
Отец Нурмагомедова рассказал о размере гонорара за бой его сына с Порье
  • © instagram.com/@dustinpoirier; @khabib_nurmagomedov

«Он будет в три — три с половиной раза больше, чем с Конором Макгрегором. Мы дерёмся не за мелочь, мы знаем себе цену. $2 млн — маловато для нас, потому что мы сейчас лучшие. Мы побили лучших, мы готовы дальше драться с лучшими. И мы популярны, мы это знаем. Когда выйдем в зал, увидите, как встретят Порье и как — Хабиба», — приводит слова Нурмагомедова-старшего ТАСС.

Поединок Нурмагомедов — Порье пройдёт 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Начало — в 23:00 мск. Для россиянина этот бой станет второй защитой титула чемпиона в лёгком весе.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедову необходимо сбросить 6 кг до взвешивания перед боем с Порье.

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