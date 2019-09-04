Нурмагомедову необходимо сбросить 6 кг до взвешивания перед боем с Порье

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Чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову необходимо сбросить ещё 6 кг, чтобы уложиться в рамки весовой категории перед поединком с временным чемпионом американцем Дастином Порье.
Нурмагомедову необходимо сбросить 6 кг до взвешивания перед боем с Порье
  • AFP

По словам представителя команды Нурмагомедова, которые передаёт ТАСС, на последнем взвешивании вес россиянина составил 76 кг, притом что по регламенту весовой категории он не должен превышать 70 кг.

Отмечается, что ему ещё предстоит провести четыре тренировки, на которых, как планируется, он сбросит по 1,5 кг. Официальное взвешивание состоится 6 сентября.

Поединок Нурмагомедов — Порье пройдёт 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Начало — в 23:00 мск. Для россиянина этот бой станет второй защитой титула чемпиона в лёгком весе.

Ранее сообщалось, что Порье сравнил бой с Нурмагомедовым с фильмом «Рокки».

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