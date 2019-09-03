Порье сравнил бой с Нурмагомедовым с фильмом «Рокки»

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье поделился ожиданиями от поединка с обладателем чемпионского титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Этот бой — словно фильм о Рокки Бальбоа. Я выйду на поединок с чемпионом, который никогда не проигрывал. Возможно, никогда не проигрывал даже одного раунда. Я готов к полной дистанции. Всегда надо быть готовым выдерживать темп все 25 минут. Я прошёл самый тяжёлый тренировочный лагерь в жизни и нахожусь в лучшей форме за всю карьеру», — сказал Порье в интервью YouTube-каналу BT Sport в прямом эфире.

Также американец высказал предположение, что российский чемпион предпочтёт вести поединок в партере. Сам Порье считает, что для победы над Нурмагомедовым ему важно соблюдать ритм, дистанцию и держать центр октагона.

Ранее сообщалось, что Порье перед боем с Нурмагомедовым назвал себя неоспоримым чемпионом.