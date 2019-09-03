Порье перед боем с Нурмагомедовым назвал себя неоспоримым чемпионом
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- globallookpress.com
В преддверии боя с Хабибом Нурмагомедовым временный чемпион UFC Дастин Порье назвал себя неоспоримым. Соответствующую подпись американец прикрепил к своему посту в Instagram.
7 сентября Дастин Порье сразится с обладателем регулярного титула чемпиона UFC в лёгком весе, россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Победитель будет назван неоспоримым чемпионом данного дивизиона.
Ранее Нурмагомедов поучаствовал в автограф-сессии перед боем с Порье.