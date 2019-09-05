Порье назвал Фёдора Емельяненко лучшим российским бойцом MMA в истории

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Американский боец смешанного стиля Дастин Порье назвал тройку лучших российских бойцов MMA.
Порье назвал Фёдора Емельяненко лучшим российским бойцом MMA в истории
  • РИА Новости

«Думаю, что Фёдор Емельяненко — первый. Он точно займёт первое место. Второй, скорее всего, Хабиб. Третий... Даже не знаю, мне сложно сказать. Олейник? Он очень хорош, мы тренируемся вместе, я его очень уважаю», — сказал Порье.

7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Порье встретится в титульном бою с действующим чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

Ранее Порье признался, что нервничает перед поединком с Нурмагомедовым.

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