Порье признался, что нервничает перед поединком с Нурмагомедовым

Американский боец смешанного стиля Дастин Порье признался, что нервничает перед титульным поединком с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Нервничаю ли я? Да, определенно. Но это нормальное состояние перед боем. Приятные нервы. Я не могу дождаться субботы», — цитирует Порье Sport24.

Он также выразил уверенность, что предстоящий бой изменит его жизнь.

Титульный бой между Нурмагомедовым и Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242.

Нурмагомедов стал чемпионом UFC в апреле 2018 года после победы над Элом Яквинтой. В октябре того же года он защитил свой пояс в бою с Конором Макгрегором.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов отказался от общения со СМИ перед боем с Порье.