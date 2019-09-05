Порье признался, что нервничает перед поединком с Нурмагомедовым
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«Нервничаю ли я? Да, определенно. Но это нормальное состояние перед боем. Приятные нервы. Я не могу дождаться субботы», — цитирует Порье Sport24.
Он также выразил уверенность, что предстоящий бой изменит его жизнь.
Титульный бой между Нурмагомедовым и Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242.
Нурмагомедов стал чемпионом UFC в апреле 2018 года после победы над Элом Яквинтой. В октябре того же года он защитил свой пояс в бою с Конором Макгрегором.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов отказался от общения со СМИ перед боем с Порье.