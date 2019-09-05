Борьба Махачева за топ-10, серия Тайсумова и шанс для Абдурахимова: кто выступит на разогреве у Нурмагомедова в UFC 242

Россиянин Ислам Махачев встретится с Дэви Рамосом и постарается пробиться в десятку сильнейших бойцов лёгкого веса UFC, а Майрбек Тайсумов — взять реванш у Диего Феррейры за поражение своего близкого друга Рустама Хабилова. Эдсон Барбоза и Пол Фелдер попробуют второй раз получить денежный бонус за бой вечера, а Шамиль Абдурахимов — преподнести сенсацию и нокаутировать четвёртый номер рейтинга тяжеловесов Кёртиса Блэйдса. Чего ждать от боёв, которые пройдут на турнире UFC 242 перед поединком Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье, — в материале RT.

Ислам Махачев — Дэви Рамос

С момента прихода в UFC уроженец Махачкалы Ислам Махачев считался одним из самых талантливых российских бойцов промоушена. О его мастерстве говорили как партнёр по команде Хабиб Нурмагомедов, так отец Хабиба Абдулманап. Оба прочили соотечественнику место в элите лёгкого веса. Однако с ходу взобраться на вершину Исламу не удалось. Уже во втором поединке в Абсолютном бойцовском чемпионате он потерпел тяжёлое поражение от Адриану Мартинса и потерял статус восходящей звезды дивизиона.

Махачев извлёк выводы из этой неудачи и одержал пять побед подряд. Среди его соперников значились одна из новых надежд весовой категории Крис Уэйд, а также старожилы Ник Ленц и Глейсон Тибау, ранее пробовавший свои силы против Нурмагомедова. Ислам смог восстановить своё реноме и даже вошёл в топ-15 рейтинга, но, чтобы пробиться в десятку, ему необходимо начать выигрывать зрелищно.

Лишь две из пяти побед россиянина были одержаны досрочно, а схватка с Арманом Царукяном в рамках UFC Fight Night в Санкт-Петербурге хоть и получила премию «Бой вечера», но вряд ли произвела серьёзное впечатление на Дану Уайта. Об этом говорит тот факт, что его следующим соперником стал Дэви Рамос, находящийся ниже его в табели о рангах.

Выступление в UFC бразилец начал с поражения, но затем брал верх над соперниками четыре раза подряд. Стоит отметить, что до настоящего момента он не встречался с бойцами топ-класса, поэтому поединок с Махачевым станет для него моментом истины. Если он добьётся успеха, то займёт место своего визави в топ-15, а если уступит — серьёзно осложнит себе перспективы в организации.

Кёртис Блэйдс — Шамиль Абдурахимов

Возможно, сражение между двумя тяжеловесами и не станет самым зрелищным на турнире UFC 242, но является обязательным к просмотру. Хотя бы потому, что Абдурахимову будет противостоять четвёртый номер рейтинга дивизиона, продолжающий поход к своему первому титульному поединку. Встреча с ним — возможность для Шамиля доказать, что он по праву входит в десятку сильнейших и несправедливо был недооценён на протяжении своей четырёхлетней карьеры в самом престижном ММА-промоушене мира.

Болельщиков ждёт столкновение двух высококлассных борцов, привыкших расправляться со своими соперниками в партере. Несомненно, фаворитом схватки является Блэйдс, который ранее уступал только одному человеку — Фрэнсису Нганну. Кстати, камерунец уже однажды дрался за титул и в скором времени планирует вновь сразиться со Стипе Миочичем.

Блэйдс моложе и выносливее россиянина, а по физической мощи заметно превосходит его. Американец вполне сможет перевести Абдурахимова в партер, после чего уверенно контролировать ход боя. У него это успешно получалось как в противостоянии с Джастином Уиллисом, так и в боях с Алистером Оверимом, Марком Хантом и Алексеем Олейником.

При этом нельзя сказать, что у Абдурахимова нет шансов на успех. В последних схватках он неоднократно доказывал, что обладает неплохим ударом и способен выигрывать досрочно. Нокаутирующую мощь Шамиля на себе прочувствовали крепкий американец Чейз Шерман и экс-чемпион M-1 Global Марчин Тыбура. Не исключено, что россиянин сумеет стать автором одной из сенсаций вечера.

Майрбек Тайсумов — Диего Феррейра

Эта битва также представляет большое значение для лёгкого веса UFC. Этот дивизион по праву считается одним из самых конкурентных в организации, из-за чего даже место в топ-15 необходимо заслужить. За него поборются ветераны организации Майрбек Тайсумов и Диего Феррейра, в активе каждого из которых значится по восемь боёв под эгидой промоушена.

При этом россиянин был несколько успешнее и уступил лишь раз. Имидж Тайсумова подпортила история с применением запрещённых препаратов. Он даже получил шестимесячную дисквалификацию, но к моменту оглашения приговора срок отстранения уже истёк.

Принципиальности будущей битве добавляет то, что оба бойца подходят к ней с приличными победными сериями. Так, Тайсумов не проигрывает на протяжении шести поединков, а его визави — четырёх. Стоит отметить, что соперники у обоих были были не самые сильные, но в списке «жертв» бразильца выделяются двое — перспективный канадец Оливье Обин-Мерсье и ещё один россиянин, Рустам Хабилов.

Как признался Тайсумов, поражение соотечественника не просто замотивировало его перед сражением с Феррейрой, а стало главной причиной согласиться выйти в октагон. Поэтому 7 сентября он постарается не только улучшить своё положение в дивизионе, но и отомстить за «брата».

Муслим Салихов — Нордин Талеб

Пожалуй, один из самых недооценённых боёв вечера состоится в предварительном карде. Успех вряд ли позволит его участникам задуматься о титульном поединке или больших гонорарах, а главными победителями с большой долей вероятности станут зрители.

Как и Муслим Салихов, Нордин Талеб предпочитает проводить схватки на ногах. В случае с россиянином это довольно нестандартно, ведь большинство уроженцев Дагестана в первую очередь славятся своими борцовскими навыками. Муслим же пошёл по другой дорожке и не просто так получил прозвище Король Кунг-фу.

Что касается Талеба, то он также является не самым типичным представителем Tristar Gym — команды, известной благодаря экс-чемпиону UFC в двух дивизионах Жоржу Сен-Пьеру и обладателю титула Bellator Рори Макдональду. В канадском лагере всегда особое внимание уделяли партеру, но Нордин предпочитает ударную технику.

Примечательно, что в случае поражения оба бойца могут оказаться на грани увольнения из UFC. Салихов взял верх лишь в одном из двух боёв под эгидой промоушена, а Талеб хоть и победил в последней схватке, до этого проигрывал два раза подряд.

Эдсон Барбоза — Пол Фелдер

Бразильский и американский бойцы по праву занимают своё место во втором по значимости поединке вечера. В настоящий момент оба являются представителями топ-10 лёгкого веса и занимают не последнее место в очереди за титулом. Если успех в этом сражении и не позволит Барбозе и Фелдеру обеспечить себе встречу с Нурмагомедовым, то серия из двух побед вполне может помочь им добиться желаемого.

Помимо чемпионских амбиций, высокий интерес к этой схватке обусловлен и рядом других факторов. Во-первых, оба спортсмена — очень зрелищные и бескомпромиссные атлеты, что практически гарантирует захватывающий бой.

Барбоза — общепризнанный мастер тхэквондо, что не раз доказывал в клетке. Так, его нокаутирующий удар ногой с разворота в бою с Терри Этимом входит в число самых ярких моментов в истории UFC. Фелдер пока не успел отметиться в хайлайтах, но славится своим несгибаемым характером. Американец всегда шёл до конца и неоднократно участвовал в кровопролитных боях.

Во-вторых, у атлетов есть своя история взаимоотношений. В 2015 году Барбоза и Фелдер уже встречались в октагоне. Сражение продлилось все три запланированных раунда и завершилось победой бразильца единогласным решением судей. Оба получили бонус в $50 тыс. за выступление вечера, но Пол вряд ли был доволен. Он потерпел своё первое поражение в карьере и после этого уже не считался сверхперспективным.

Теперь он имеет шанс поквитаться со своим визави и доказать, что то решение было ошибочным. На стороне Фелдера может сыграть и психологическое состояние. В его активе значится серия из четырёх побед в лёгком весе, а Барбоза, напротив, возвращается в клетку после тяжёлого нокаута в бою с Джастином Гэтжи. Ранее за свою карьеру он лишь раз уступал таким образом — в 2012 бою был бит Джейми Варнером.