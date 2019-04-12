Российский боец UFC Тайсумов дисквалифицирован за допинг

Антидопинговое агентство США (USADA) дисквалифицировало российского бойца Майрбека Тайсумова, выступающего в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает пресс-служба USADA, 30-летний россиянин отстранён от соревнований на шесть месяцев за употребление запрещённого препарата.

Отмечается, что срок дисквалификации Тайсумова был сокращён после того как он предоставил упаковки от применяемых им пищевых добавок, на этикетках которых не было указано, что они содержат запрещённый препарат.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион UFC Ти Джей Диллашоу дисквалифицирован на два года за употребление допинга.