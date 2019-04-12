Российский боец UFC Тайсумов дисквалифицирован за допинг

Короткая ссылка
Антидопинговое агентство США (USADA) дисквалифицировало российского бойца Майрбека Тайсумова, выступающего в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), за нарушение антидопинговых правил.
Российский боец UFC Тайсумов дисквалифицирован за допинг
  • Twitter
  • © @Taisumov155

Как сообщает пресс-служба USADA, 30-летний россиянин отстранён от соревнований на шесть месяцев за употребление запрещённого препарата.

Отмечается, что срок дисквалификации Тайсумова был сокращён после того как он предоставил упаковки от применяемых им пищевых добавок, на этикетках которых не было указано, что они содержат запрещённый препарат.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион UFC Ти Джей Диллашоу дисквалифицирован на два года за употребление допинга.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить