Экс-чемпион UFC Диллашоу дисквалифицирован на два года за употребление допинга

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе американец Ти Джей Диллашоу был дисквалифицирован на два года за употребление допинга.

Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что в допинг-тесте, который Диллашоу сдал перед состоявшимся в январе 2019 года титульным поединком со своим соотечественником Генри Сехудо, был обнаружен рекомбинантный эритропоэтин.

Несмотря на то, что Ти Джей не обжаловал обвинение в употреблении запрещённого препарата и добровольно сдал принадлежавший ему чемпионский пояс, он был отстранён от активных выступлений на максимальный срок, предусмотренный антидопинговой политикой UFC.

В общей сложности 33-летний Диллашоу провёл 20 поединков под эгидой UFC и других организаций, в которых одержал 16 побед (11 из них — досрочно) и потерпел четыре поражения.

Ранее сообщалось, что Диллашоу отказался от титула чемпиона UFC в легчайшем весе после положительного допинг-теста.