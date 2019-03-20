Чемпион UFC Диллашоу отказался от титула после положительного допинг-теста
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«Хочу первым сообщить, что Антидопинговое агентство США и Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк проинформировали меня о положительной допинг-пробе», — написал спортсмен в своём Instagram.
По его словам, он со своей командой намерен как можно скорее разобраться, как подобное могло случиться.
«Из уважения к соперникам я сообщил UFC, что добровольно отказываюсь от чемпионского титула на время разбирательства по этому вопросу», — добавил Диллашоу.
Диллашоу владел поясом чемпиона с ноября 2017 года. Тогда он победил соотечественника Коди Гарбрандта.
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