Чемпион UFC Диллашоу отказался от титула после положительного допинг-теста

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе американец Ти Джей Диллашоу принял решение добровольно отказаться от титула после сдачи положительной допинг-пробы.

«Хочу первым сообщить, что Антидопинговое агентство США и Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк проинформировали меня о положительной допинг-пробе», — написал спортсмен в своём Instagram.

По его словам, он со своей командой намерен как можно скорее разобраться, как подобное могло случиться.

«Из уважения к соперникам я сообщил UFC, что добровольно отказываюсь от чемпионского титула на время разбирательства по этому вопросу», — добавил Диллашоу.

Диллашоу владел поясом чемпиона с ноября 2017 года. Тогда он победил соотечественника Коди Гарбрандта.

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