Макгрегор: наша история с Нурмагомедовым ещё не закончилась

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор поделился мнением о возможном реванше с обладателем титула организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Хабиб — грозный соперник. Он с детства боролся с медведями. Он посвятил много времени работе в стойке, и мне не стоило это недооценивать, он оказался в этом компоненте гораздо острее, чем я ожидал. Я должен уважать это. Тот бой был его звёздным часом», — цитирует спортсмена BJPenn.

При этом ирландец отметил, что легко выложиться один раз на максимум, но сложно находить каждый раз мотивацию на великолепные выступления. По его словам, он недооценил Нурмагомедова в прошлый раз, но полон желания драться снова.

«Когда остаются разногласия, реванши должны проводиться. А у нас остались разногласия, ведь я ударил его двоюродного брата. Так что наша история ещё не закончилась, повторный поединок должен состояться», — добавил Макгрегор.

Макгрегор проиграл Нурмагомедову после удушающего приёма в четвёртом раунде.

Ранее Уайт рассказал, когда станет известен следующий соперник Макгрегора.