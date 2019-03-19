Макгрегор: наша история с Нурмагомедовым ещё не закончилась
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«Хабиб — грозный соперник. Он с детства боролся с медведями. Он посвятил много времени работе в стойке, и мне не стоило это недооценивать, он оказался в этом компоненте гораздо острее, чем я ожидал. Я должен уважать это. Тот бой был его звёздным часом», — цитирует спортсмена BJPenn.
При этом ирландец отметил, что легко выложиться один раз на максимум, но сложно находить каждый раз мотивацию на великолепные выступления. По его словам, он недооценил Нурмагомедова в прошлый раз, но полон желания драться снова.
«Когда остаются разногласия, реванши должны проводиться. А у нас остались разногласия, ведь я ударил его двоюродного брата. Так что наша история ещё не закончилась, повторный поединок должен состояться», — добавил Макгрегор.
Макгрегор проиграл Нурмагомедову после удушающего приёма в четвёртом раунде.
Ранее Уайт рассказал, когда станет известен следующий соперник Макгрегора.