Уайт рассказал, когда стане известен следующий соперник Макгрегора

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, когда станет известен следующий соперник бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора.

«Думаю, когда всё будет понятно по бою Холлоуэя и Порье, а Нурмагомедов вернётся в октагон, то станет ясно. После этого мы поймём, куда в этом пазле следует поместить Конора», — приводит слова Уайта официальный сайт UFC.

Поединок между Максом Холлоуэем и Дастином Порье состоится 13 апреля. Хабиб Нурмагомедов же заявил, что намерен вернуться к боям в сентябре.

Макгрегор последний раз выходил в октагон 6 октября в титульном бою против чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Тогда он проиграл после удушающего приёма со стороны соперника.

Ранее Уайт продлил контракт с UFC.