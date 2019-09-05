«Хабиб на другом уровне»: Абдурахимов о превосходстве Нурмагомедова, своём бое с Блэйдсом и сравнении с Миочичем

Дастин Порье не сможет оказать серьёзного сопротивления Хабибу Нурмагомедову в бою за титул чемпиона UFC в лёгком весе. Об этом в интервью RT заявил российский боец Шамиль Абдурахимов. Он уверен, что американец не сможет справиться с напором Нурмагомедова — в частности, из-за слабых борцовских навыков. Тяжеловес также поделился ожиданиями от своего боя с Кёртисом Блэйдсом, который будет предварять главное событие UFC 242, сравнил себя со Стипе Миочичем и объяснил, почему раньше ему не хватало злости.

— На турнире UFC 242 вы сразитесь с американцем Кёртисом Блэйдсом. Как проходила подготовка к бою?

— Всё хорошо. Никаких серьёзных отличий от подготовки к предыдущим боям не было. Тренировочный лагерь длился около трёх месяцев и прошёл на высоком уровне. Мой оппонент специализируется на борьбе, поэтому особенное внимание уделяли именно этому аспекту — прежде всего защите, хотя и о нападении тоже не забывали.

— Блэйдс славится своей борьбой. На ваш взгляд, в стойке вы его превосходите?

— Думаю, да. В ударной технике я сильнее. У каждого из нас есть свои сильные стороны. Необходимо настраиваться на тяжёлый поединок.

— Кёртис наверняка постарается сразу перевести вас в партер. Будете пытаться остаться на ногах или, наоборот, предпочтёте сражаться с ним на настиле?

— Если всё же придётся побороться с ним, то сделаю это. Не собираюсь бояться. Всё же я выхожу в октагон, чтобы бить своего противника.

— Обычно бойцы специально берут себе в лагерь тренеров по борьбе. Вы приглашали кого-то для подготовки к схватке с Блэйдсом?

— У нас их предостаточно — звать кого-то со стороны не имеет смысла. В ходе подготовки мне очень много помогал мой брат — подсказывал, направлял, исправлял ошибки.

— На данный момент Блэйдс является четвёртым номером рейтинга UFC. Можете назвать трёх ваших бывших соперников, которые являются более классными бойцами, чем Блэйдс?

— Столько не наберётся. Возможно, Деррик Льюис смог бы навязать ему определённую конкуренцию. Блэйдс — сильнейший из бойцов, с которыми мне приходилось встречаться. Все видят, какое место он занимает в табели о рангах. Уверен, он находится там заслуженно.

— На ваш взгляд, бои с Чейзом Шерманом и Марчином Тыбурой доказали, что вы — один из лучших ударников тяжёлого веса?

— Со временем нужно что-то менять. Возможно, на старте моей карьеры в UFC мне немного не хватало злости. Со временем я понял, что своих оппонентов надо бить — и по возможности очень сильно.

— В UFC очень ценят бойцов, которые показывают зрелищные бои и добиваются досрочных побед. Это повлияло на ваше решение изменить стиль?

— Мне очень хотелось побыстрее добраться до сильнейших атлетов своей весовой категории. Но поначалу осуществить план не получалось — со всеми были напряжённые сражения.

— Недавно Сергей Харитонов сказал, что он как боец лучше Стипе Миочича. Как вы считаете, справедливое заявление?

— Американец является действующим чемпионом UFC в тяжёлом весе. Если Харитонов так считает, то это его право.

— А вы сами можете сказать, что превосходите Миочича в каких-то аспектах?

— Не считаю правильным говорить, что ты в чём-то хуже или лучше того или иного бойца. Для этого необходимо встретиться с ним в клетке и выиграть.

— Если говорить о главном бое вечера, то на бумаге Порье кажется явным андердогом. Многие уверены, что у него нет шансов победить Хабиба. Согласны?

— У каждого бойца есть шанс выиграть. Сам Хабиб говорит, что он превосходит Дастина во всём. Думаю, так и есть.

— Вы тоже считаете, что Порье на голову слабее Нурмагомедова?

— Да. Нурмагомедов на другом уровне. Достаточно вспомнить поединок между Порье и Холлоуэем. Посмотрите на Макса — он очень худощав, но Дастин ни разу не перевёл его в партер. Это говорит о том, на что он способен в грэпплинге.

— Отец Хабиба заявил, что Порье способен продержаться не более 7—8 минут в бою с Нурмагомедовым. Согласны?

— Абдулманап — опытный тренер. За его плечами работа со многими учениками. Если он так считает, то ему можно верить.

— Нет опасений, что Нурмагомедов может подойти к бою с Порье недостаточно собранным, так как он — неоспоримый фаворит в глазах как экспертов, так и болельщиков?

— Нет. Хабиб понимает, где он. Осознаёт, что расслабляться нельзя. Не могу сказать, что я всерьёз опасаюсь за его настрой.

— Многие говорят, что турнир в ОАЭ является практически домашним шоу для российских бойцов. Где лучше — в Абу-Даби или в Москве?

— В Абу-Даби получше. В столице тоже неплохо, но здесь российские бойцы действительно чувствуют себя как дома.